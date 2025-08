Posłanka PiS oburzona po koncercie Nocnego Kochanka. „Festiwal Jurasa i 'artyści’, czyli nowa kultura według Platformy

fot. Karol Makurat / Tarakum.pl

Co by to był za Pol’and’Rock Festival bez komentarzy polityków oburzonych tym, co dzieje się na imprezie? W tym roku do ataku przystąpiła Joanna Lichocka, której celem został zespół Nocny Kochanek. Posłanka PiS udostępniła zdjęcie z koncertu, na którym członkowie grupy pokazują fanom pośladki.

– Festiwal Jurasa i „artyści”, czyli nowa kultura według Platformy – skomentowała Lichocka. W komentarzach zwolennicy polityczki nie zostawili suchej nitki na zespole, festiwalu, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i Jerzym Owsiakowi. Post posłanki doczekał się także reakcji zespołu. Nocny Kochanek wybrał kilka najbardziej wykwintnych komentarzy i złożył je w grafikę, którą udostępnił na swoim profilu.

Nocny Kochanek odpowiada Joannie Lichockiej

– Ostatnio posłanka Lichocka udostępniła fragment naszego pokazu dup na Pol’and’Rock Festival. Dla nas to dotarcie do zupełnie nowej publiczności, która – mamy nadzieję, już wkrótce będzie kręcić pogo na koncertach zespołów metalowych w całej Polsce! 🤩

Jednakowoż, liczba negatywnych, oderwanych od rzeczywistości, obraźliwych komentarzy poraża.

Szanujmy się nawzajem. Zacznijmy od siebie.

Autorów komentarzy zapraszamy na koncert! 😋

PS nie dajcie się sprowokować — nie hejtujcie pod tym postem. Wystarczy jak pośmiejemy się z tych komentarzy, bo są to prawdziwe „perełki” – czytamy pod postem grupy.