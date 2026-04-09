Poprawki w filmie o Michaelu Jacksonie kosztowały już 15 milionów dolarów. Usunięto wątki o zarzutach seksualnych

Nadchodzący film o Michaelu Jacksonie, zatytułowany Michael, przeszedł kosztowne reshooty warte 15 milionów dolarów, po tym jak produkcja odkryła, że nie może włączyć scen związanych z zarzutami o molestowanie nieletnich.

Zmiany w scenariuszu

Według raportu Variety, pierwotnie trzecia część filmu miała koncentrować się na zarzutach seksualnych, które Jackson spotkały w jego życiu, w tym na sprawie Evana Chandlera z 1993 roku oraz późniejszych pozwach Wade’a Robsona i Jamesa Safechucka. Produkcja musiała zmienić scenariusz, ponieważ klauzula zawarta w ugodzie z rodziną Jordana Chandlera uniemożliwiała pokazanie w filmie chłopca.

Zamiast tego, film kończy się w momencie największej sławy Michaela Jacksona, podczas sukcesu albumu Bad, a dramatyczne napięcie opiera się na jego relacji z ojcem, Joe Jacksonem, menedżerem The Jackson Five, w którego rolę wciela się Colman Domingo.

Reshooty i koszty produkcji

Aby wprowadzić zmiany, zorganizowano 22 dni zdjęciowe, które kosztowały około 15 milionów dolarów, według źródeł Variety – kwotę pokryła Michael Jackson Estate.

Obsada i premiera

Jaafar Jackson , siostrzeniec Michaela, gra tytułową rolę.

Film skupia się na wzlocie Michaela Jacksona do megastardom i jego relacjach rodzinnych.

Premiera w Wielkiej Brytanii: 22 kwietnia 2026.

Reakcje rodziny

Paris Jackson, córka Michaela, skrytykowała produkcję, podkreślając, że nie była zaangażowana w powstawanie filmu i zarzuciła współegzekutorom ojcowskiego majątku marnotrawstwo pieniędzy.