Polyphia ogłasza światową trasę koncertową 2026. Zespół wystąpi także w Warszawie

Foto: Caleb Young

Amerykańska formacja Polyphia ogłosiła szczegóły swojej światowej trasy koncertowej na 2026 rok. Tournee obejmie Amerykę Północną, Europę oraz Wielką Brytanię, a jednym z przystanków będzie również Polska. Muzycy wystąpią 29 listopada 2026 roku w klubie Progresja w Warszawie.

Polyphia wraca z nową muzyką po ponad czterech latach

Ogłoszenie trasy zbiegło się z premierą nowego singla CAN YOU FEEL IT, który ukazał się nakładem Rise Records. To pierwszy premierowy utwór zespołu od ponad czterech lat.

Nowa kompozycja pokazuje kolejne eksperymenty brzmieniowe grupy, która od lat łączy progresywny rock, metal, muzykę instrumentalną oraz nowoczesne wpływy elektroniczne. Równolegle z premierą singla ukazał się także teledysk wyreżyserowany przez EVERS, prezentujący energetyczny koncert zespołu w otoczeniu fanów.

Koncert Polyphii w Warszawie już 29 listopada

Polski koncert odbędzie się 29 listopada 2026 roku w warszawskiej Progresji. W ramach europejskiej części trasy zespołowi towarzyszyć będą Perturbator oraz RJ Pasin.

Warszawski występ będzie częścią intensywnej serii koncertów obejmującej m.in. Madryt, Mediolan, Berlin, Amsterdam, Paryż i Londyn.

Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Fani będą mogli skorzystać z kilku etapów przedsprzedaży:

Harmonogram sprzedaży biletów:

Przedsprzedaż Artysty – 16 czerwca 2026, godz. 17:00

Przedsprzedaż Mastercard – 17 czerwca 2026, godz. 10:00

Przedsprzedaż Ticketmaster – 18 czerwca 2026, godz. 10:00

Sprzedaż ogólna – 19 czerwca 2026, godz. 10:00

Bilety będą dostępne za pośrednictwem Live Nation Polska.

Europejska część trasy Polyphia 2026

W ramach europejskiego tournée zespół odwiedzi między innymi:

Zurych

Barcelonę

Madryt

Mediolan

Monachium

Pragę

Warszawę

Hamburg

Berlin

Amsterdam

Paryż

Birmingham

Manchester

Londyn

Polyphia umacnia pozycję na światowej scenie instrumentalnej

Od kilku lat Polyphia uznawana jest za jeden z najbardziej innowacyjnych zespołów współczesnej sceny instrumentalnej. Charakterystyczne połączenie technicznej wirtuozerii gitarowej, elementów hip-hopu, elektroniki i progresywnego metalu pozwoliło grupie zdobyć miliony słuchaczy na całym świecie.

Nowy singiel „CAN YOU FEEL IT” oraz zapowiedziana światowa trasa sugerują, że rok 2026 może okazać się jednym z najważniejszych okresów w historii zespołu.