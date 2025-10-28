Polski milioner reaguje na diss Maty na Quebo i Krychowiaka. „Husaria kontra Krzyżacy”. Na stole sto tysięcy złotych

fot. mat. pras.

Po dissie Maty na Quebonafide – milioner Igor Klaja odpowiada i wykłada 100 tysięcy złotych

W polskim rapie znów zawrzało – po premierze numeru „Grassroots – against modern football”, w którym Mata uderzył w Quebonafide oraz dwie znane marki – STS i 4F, do akcji wkroczył Igor Klaja, właściciel marki 4F. Przedsiębiorca postanowił odpowiedzieć w nieoczywisty, ale pozytywny sposób – z propozycją sportowej rywalizacji i wsparcia charytatywnego.

Diss Maty i odniesienia do Quebonafide

W utworze opublikowanym na kanale Gombao33, Mata skierował kilka wersów w stronę Grzegorza Krychowiaka oraz Quebonafide, nawiązując do piłkarskich potyczek ich amatorskich klubów – Tajfun Ostrów Lubelski i Mazur Radzymin.

Raper w humorystyczny sposób zarzucił piłkarzowi „karierowiczostwo” i niedotrzymanie umowy:

„Graliśmy mecz raz w Łodzi, była jeszcze wtedy sztama,

miałeś przejść do Tajfuna, jak skończysz na Cyprze blamaż,

zwykły karierowicz, umowa niedotrzymana.”

Igor Klaja odpowiada: „4F kontra Adidas – husaria kontra Krzyżacy”

Prezes 4F nie zignorował zaczepki – wręcz przeciwnie, potraktował ją jako szansę na dobrą zabawę i promocję polskiego sportu. W rozmowie z Przeglądem Sportowym Igor Klaja z humorem odniósł się do słów Maty:

„Zabawne, że pojawiliśmy się przy takiej okazji. Lubię takie sportowe zaczepki. Dla mnie to starcie polskiego 4F i niemieckiego Adidasa. To trochę jak husaria kontra Krzyżacy.”

Klaja dodał również, że gdyby mógł – „najchętniej kupiłby Adidasa”.

Mecz charytatywny za 100 tysięcy złotych

Na odpowiedź przedsiębiorcy nie trzeba było długo czekać. Zamiast konfliktu, Klaja zaproponował inicjatywę z przesłaniem: mecz charytatywny między drużynami Maty i Quebonafide.

„Skoro Mata zaczął, to proponuję mecz między klubami. 4F przekaże 100 tys. zł dla Fundacji 4F Pomaga, która ufunduje ferie dzieciom. Wyboru dokona zwycięska drużyna.”

Jeśli do spotkania faktycznie dojdzie, może to być jedno z najciekawszych połączeń świata rapu, sportu i biznesu w Polsce.