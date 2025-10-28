Szukaj
CGM

Polski milioner reaguje na diss Maty na Quebo i Krychowiaka. „Husaria kontra Krzyżacy”. Na stole sto tysięcy złotych

"Lubię takie sportowe zaczepki"

2025.10.28

opublikował:

Polski milioner reaguje na diss Maty na Quebo i Krychowiaka. „Husaria kontra Krzyżacy”. Na stole sto tysięcy złotych

fot. mat. pras.

Po dissie Maty na Quebonafide – milioner Igor Klaja odpowiada i wykłada 100 tysięcy złotych

W polskim rapie znów zawrzało – po premierze numeru „Grassroots – against modern football”, w którym Mata uderzył w Quebonafide oraz dwie znane marki – STS i 4F, do akcji wkroczył Igor Klaja, właściciel marki 4F. Przedsiębiorca postanowił odpowiedzieć w nieoczywisty, ale pozytywny sposób – z propozycją sportowej rywalizacji i wsparcia charytatywnego.

Diss Maty i odniesienia do Quebonafide

W utworze opublikowanym na kanale Gombao33, Mata skierował kilka wersów w stronę Grzegorza Krychowiaka oraz Quebonafide, nawiązując do piłkarskich potyczek ich amatorskich klubów – Tajfun Ostrów Lubelski i Mazur Radzymin.

Raper w humorystyczny sposób zarzucił piłkarzowi „karierowiczostwo” i niedotrzymanie umowy:

„Graliśmy mecz raz w Łodzi, była jeszcze wtedy sztama,
miałeś przejść do Tajfuna, jak skończysz na Cyprze blamaż,
zwykły karierowicz, umowa niedotrzymana.”

Igor Klaja odpowiada: „4F kontra Adidas – husaria kontra Krzyżacy”

Prezes 4F nie zignorował zaczepki – wręcz przeciwnie, potraktował ją jako szansę na dobrą zabawę i promocję polskiego sportu. W rozmowie z Przeglądem Sportowym Igor Klaja z humorem odniósł się do słów Maty:

„Zabawne, że pojawiliśmy się przy takiej okazji. Lubię takie sportowe zaczepki. Dla mnie to starcie polskiego 4F i niemieckiego Adidasa. To trochę jak husaria kontra Krzyżacy.”

Klaja dodał również, że gdyby mógł – „najchętniej kupiłby Adidasa”.

Mecz charytatywny za 100 tysięcy złotych

Na odpowiedź przedsiębiorcy nie trzeba było długo czekać. Zamiast konfliktu, Klaja zaproponował inicjatywę z przesłaniem: mecz charytatywny między drużynami Maty i Quebonafide.

„Skoro Mata zaczął, to proponuję mecz między klubami. 4F przekaże 100 tys. zł dla Fundacji 4F Pomaga, która ufunduje ferie dzieciom. Wyboru dokona zwycięska drużyna.”

Jeśli do spotkania faktycznie dojdzie, może to być jedno z najciekawszych połączeń świata rapu, sportu i biznesu w Polsce.

Tagi


Popularne newsy

„Miód, fiut czy jak ci tam jest” – Donguralesko ostrzega MIÜ: „Masz trzy godziny, żeby to usunąć”
NEWS

„Miód, fiut czy jak ci tam jest” – Donguralesko ostrzega MIÜ: „Masz trzy godziny, żeby to usunąć”

Eminem ma polskie korzenie? Dokumenty wskazują na wioskę na Dolnym Śląsku
NEWS

Eminem ma polskie korzenie? Dokumenty wskazują na wioskę na Dolnym Śląsku

Katy Perry i były premier Kanady potwierdzają związek. Romantyczna randka w Paryżu
NEWS

Katy Perry i były premier Kanady potwierdzają związek. Romantyczna randka w Paryżu

Wokalista Coldplay ma nową dziewczynę. To była żona Joe Jonasa i aktorka znana z „Gry o tron”
NEWS

Wokalista Coldplay ma nową dziewczynę. To była żona Joe Jonasa i aktorka znana z „Gry o tron”

Włodi ostro o ghostwritingu: „Ten, kto korzysta w rapie z ghostwritingu, jest totalnym lamusem”
NEWS

Włodi ostro o ghostwritingu: „Ten, kto korzysta w rapie z ghostwritingu, jest totalnym lamusem”

Włodi opowiedział o tym, jak został zwolniony z Pizza Hut 
NEWS

Włodi opowiedział o tym, jak został zwolniony z Pizza Hut 

Data zwolnienia Diddy’ego z więzienia ujawniona w dokumentach federalnych
NEWS

Data zwolnienia Diddy’ego z więzienia ujawniona w dokumentach federalnych

Polecane

CGM
„Miód, fiut czy jak ci tam jest” – Donguralesko ostrzega MIÜ: „Masz trzy godziny, żeby to usunąć”

„Miód, fiut czy jak ci tam jest” – Donguralesko ostr ...

Beef międzypokoleniowy czy promocja nowego numeru?

1 godzinę temu

CGM
Grimes broni Selenę Gomez przed „szkolnym poziomem prześladowania”

Grimes broni Selenę Gomez przed „szkolnym poziomem prześladowania”

Grimes o kulturze mediów społecznościowych

2 godziny temu

CGM
Francuski raper odbił rękę na 20 tysiącach płyt. Robił to przez 24 godziny bez przerwy

Francuski raper odbił rękę na 20 tysiącach płyt. Robił to przez 24 god ...

Od bieżni z piłami do malowania "krwią"

2 godziny temu

CGM
Cardi B ostro o wyborcach Donalda Trumpa: „Nigdy nie wspierał biednych ludzi”

Cardi B ostro o wyborcach Donalda Trumpa: „Nigdy nie wspierał biednych ...

Cardi B kontra Trump i jego wyborcy

2 godziny temu

CGM
Sława Przybylska okradziona po koncercie

Sława Przybylska okradziona po koncercie

Legenda polskiej piosenki padła ofiarą kradzieży

15 godzin temu

CGM
A Perfect Circle wracają do Polski po siedmiu latach

A Perfect Circle wracają do Polski po siedmiu latach

Zespół kierowany przez Maynarda Jamesa Keenana zagra w Warszawie

15 godzin temu