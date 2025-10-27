Dorota Szulc i Bedoes wspierają fundację Rak’n’Roll – wyjątkowa aukcja dla programu RakMeni

fot. P. Tarasewicz / @piotr_tarasewicz
Rak’n’Roll – pomoc dla mężczyzn w chorobie nowotworowej
W Fundacji Rak’n’Roll wiemy, że nikt nie powinien przechodzić przez raka sam – również mężczyźni. Dlatego powstał program RakMeni, który zapewnia panom z doświadczeniem onkologicznym profesjonalne wsparcie w trakcie i po chorobie. Dzięki niemu mężczyźni otrzymują pomoc psychologiczną, emocjonalną i społeczną, by mogli wracać do pełni życia po diagnozie.
Dorota Szulc na rzecz Rak’n’Roll
Na apel Fundacji Rak’n’Roll odpowiedziała fotografka Dorota Szulc, która przekazała na aukcję wyjątkowe dzieło swojego autorstwa. W jej imieniu wystawiono unikatową fotografię przedstawiającą Bedoesa, będącą okładką jubileuszowego numeru ELLE Polska 10-lecie (2024).
ZDJĘCIE DOROTA SZULC x BEDOES – szczegóły aukcji
To niepowtarzalna okazja, by zdobyć oprawiony wydruk ikonicznego zdjęcia z magazynu ELLE Polska.
Specyfikacja dzieła:
-
Format: 100 x 70 cm
-
Technika: wydruk
-
Oprawa: rama
Całkowity dochód z aukcji zostanie przekazany na rzecz Fundacji Rak’n’Roll. Wygraj Życie!
Dochód wspiera program RakMeni, który pomaga mężczyznom w trakcie leczenia i rekonwalescencji po chorobie nowotworowej.
Aktualny stan aukcji
-
Obecna cena licytacji: 21 115 zł
-
Do końca licytacji: 12 dni