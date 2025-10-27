Szukaj
Dorota Szulc i Bedoes wspierają fundację Rak’n’Roll – wyjątkowa aukcja dla programu RakMeni

Nie przegap tej wyjątkowej okazji, by wesprzeć szczytny cel

2025.10.27

Dorota Szulc i Bedoes wspierają fundację Rak’n’Roll – wyjątkowa aukcja dla programu RakMeni

fot. P. Tarasewicz / @piotr_tarasewicz

Rak’n’Roll – pomoc dla mężczyzn w chorobie nowotworowej

W Fundacji Rak’n’Roll wiemy, że nikt nie powinien przechodzić przez raka sam – również mężczyźni. Dlatego powstał program RakMeni, który zapewnia panom z doświadczeniem onkologicznym profesjonalne wsparcie w trakcie i po chorobie. Dzięki niemu mężczyźni otrzymują pomoc psychologiczną, emocjonalną i społeczną, by mogli wracać do pełni życia po diagnozie.

Dorota Szulc na rzecz Rak’n’Roll

Na apel Fundacji Rak’n’Roll odpowiedziała fotografka Dorota Szulc, która przekazała na aukcję wyjątkowe dzieło swojego autorstwa. W jej imieniu wystawiono unikatową fotografię przedstawiającą Bedoesa, będącą okładką jubileuszowego numeru ELLE Polska 10-lecie (2024).

ZDJĘCIE DOROTA SZULC x BEDOES – szczegóły aukcji

To niepowtarzalna okazja, by zdobyć oprawiony wydruk ikonicznego zdjęcia z magazynu ELLE Polska.
Specyfikacja dzieła:

  • Format: 100 x 70 cm

  • Technika: wydruk

  • Oprawa: rama

Całkowity dochód z aukcji zostanie przekazany na rzecz Fundacji Rak’n’Roll. Wygraj Życie!
Dochód wspiera program RakMeni, który pomaga mężczyznom w trakcie leczenia i rekonwalescencji po chorobie nowotworowej.

Aktualny stan aukcji

  • Obecna cena licytacji: 21 115 zł

  • Do końca licytacji: 12 dni

