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Policja podejrzewa, że Lauren Bennett popełniła samobójstwo

Lauren Bennett zmarła w wieku 36 lat

2026.07.09

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Nowe informacje pojawiły się w sprawie śmierci Lauren Bennett, brytyjskiej wokalistki znanej z występów z LMFAO, G.R.L. i Paradiso Girls. Według doniesień amerykańskiego serwisu TMZ śledczy w Wielkiej Brytanii traktują jej śmierć jako podejrzenie samobójstwa. Oficjalne postępowanie nadal trwa, a jego zakończenie przewidywane jest dopiero na jesień.

Śledztwo w sprawie śmierci Lauren Bennett trwa

Lauren Bennett zmarła 29 maja 2026 roku w Wielkiej Brytanii. Jak podają źródła cytowane przez TMZ, policja prowadząca dochodzenie analizuje okoliczności zdarzenia pod kątem podejrzenia samobójstwa.

Na ten moment nie przedstawiono oficjalnych wyników śledztwa. Według wcześniejszych informacji końcowy raport może zostać opublikowany dopiero w październiku 2026 roku.

Ojciec wokalistki krytykuje opiekę medyczną

Głos w sprawie zabrał ojciec artystki, Richard Bennett, który opublikował oświadczenie w mediach społecznościowych. Mężczyzna przekazał, że jego córka kilka miesięcy przed śmiercią miała doznać poważnej reakcji na przepisany lek.

Podkreślił jednocześnie, że rodzina nie podejrzewa udziału osób trzecich w śmierci Lauren Bennett. Skrytykował natomiast działania personelu medycznego oraz brytyjskiej służby zdrowia, twierdząc, że wokalistka nie otrzymała odpowiedniej pomocy w najtrudniejszym okresie swojego życia.

Rodzina i przyjaciele pożegnali Lauren Bennett

Kilka dni temu w Londynie odbyła się prywatna ceremonia pożegnalna, podczas której rodzinie i najbliższym przyjaciołom towarzyszyli także byli członkowie zespołów G.R.L. oraz Paradiso Girls.

Bliscy wspominali artystkę i uczcili jej życie podczas kameralnego spotkania.

Kim była Lauren Bennett?

Lauren Bennett zdobyła międzynarodową rozpoznawalność dzięki udziałowi w przeboju „Party Rock Anthem” grupy LMFAO, który w 2011 roku stał się jednym z największych światowych hitów.

Później dołączyła do girlsbandu G.R.L., z którym nagrała utwory takie jak „Vacation” oraz „Lighthouse”. Zespół zakończył działalność w 2015 roku, jednak Bennett pozostała rozpoznawalną postacią na scenie muzyki pop.

 

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