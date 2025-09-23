Polacy nie chcą iść na wojnę. Pih proponuje inny sposób na obronę kraju

fot. P. Tarasewicz

Niedawne wtargnięcie rosyjskich dronów na terytorium Polski zmieniło postrzeganie społeczeństwa tematu wojny. U coraz większej liczby ludzi pojawiła się świadomość, że konflikt jest realny, ale nie oznacza to, że Polacy garną się do walki.

Z sondażu IBRiS dla Radia ZET wynika, że 49,1 proc. badanych nie stawiłoby się do obrony kraju w razie zagrożenia wojną. – Jakoś nie jestem zaskoczony wynikiem tego sondażu… – komentuje sprawę Pih.

Skoro Polacy nie są gotowi walczyć, Pih podsuwa im pomysł, w jaki jeszcze sposób mogą bronić kraj.

– Na szczęście możemy bronić Polski jeszcze bez oddawania życia. Wystarczy rozliczyć wypychających nas na wojnę polityków w najbliższych wyborach. Musimy być bardziej świadomym społeczeństwem. Pytanie na dzień dzisiejszy jest abstrakcyjne, a dyskusja akademicka – ocenia raper.

Jeden z fanów odebrał komentarz rapera jako zachętę do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość i stwierdził, że „PiS także pcha nas do tej wojny”. Raper odpowiedział krótko, pytając: – Ale gdzie ja o jakimś PiS-ie wspomniałem?