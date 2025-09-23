Szukaj
Polacy nie chcą iść na wojnę. Pih proponuje inny sposób na obronę kraju

Jaką radę ma weteran polskiej sceny?

2025.09.23

fot. P. Tarasewicz

Niedawne wtargnięcie rosyjskich dronów na terytorium Polski zmieniło postrzeganie społeczeństwa tematu wojny. U coraz większej liczby ludzi pojawiła się świadomość, że konflikt jest realny, ale nie oznacza to, że Polacy garną się do walki.

Z sondażu IBRiS dla Radia ZET wynika, że 49,1 proc. badanych nie stawiłoby się do obrony kraju w razie zagrożenia wojną. – Jakoś nie jestem zaskoczony wynikiem tego sondażu… – komentuje sprawę Pih.

Skoro Polacy nie są gotowi walczyć, Pih podsuwa im pomysł, w jaki jeszcze sposób mogą bronić kraj.

Na szczęście możemy bronić Polski jeszcze bez oddawania życia. Wystarczy rozliczyć wypychających nas na wojnę polityków w najbliższych wyborach. Musimy być bardziej świadomym społeczeństwem. Pytanie na dzień dzisiejszy jest abstrakcyjne, a dyskusja akademicka – ocenia raper.

Jeden z fanów odebrał komentarz rapera jako zachętę do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość i stwierdził, że „PiS także pcha nas do tej wojny”. Raper odpowiedział krótko, pytając: – Ale gdzie ja o jakimś PiS-ie wspomniałem?

