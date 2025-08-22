Pola Maj debiutuje singlem „To Twoja Wina”

Pola Maj, znana wcześniej z duetu Pola Chobot & Adam Baran, oficjalnie rozpoczyna solową karierę. Jej debiutancki singiel „To Twoja Wina” już od dziś dostępny jest we wszystkich serwisach streamingowych.

Emocjonalny debiut solowy Poli Maj

Artystka opisuje swój utwór jako intymną, poruszającą kompozycję, w której tekst spotyka się z nowoczesnym brzmieniem.

– „Napisałam ten utwór, nie wierząc w to, że jestem w stanie doprowadzić go do końca. Schowałam szkic do szuflady, leżał tam kilka lat. Pisanie o skrajnych emocjach i rozdzierających stanach to chyba moja specjalność. Jestem krucha jak kartka papieru i sama sukcesywnie ją nadrywam” – mówi Pola Maj.

O czym opowiada „To Twoja Wina”?

Singiel opowiada o końcu relacji, ale nie dramatycznym, a cichym, dojrzewającym. Tytułowe słowa nie są oskarżeniem, lecz symbolicznym postawieniem kropki.

Muzycznie utwór łączy inspiracje latami 90. z nowoczesnym popem. Charakterystyczne zestawienie żywych smyczków, syntezatorów i „brudnej” gitary tworzy słodko-gorzki klimat, idealnie podkreślający bliski i przejmujący wokal artystki.

Współpraca i produkcja

Pola Maj nad produkcją utworu współpracowała z Jeremiaszem Hendzlem, co pozwoliło zachować równowagę między subtelnością a emocjonalną ekspresją.

– „To nie tylko historia zakończenia, to także opowieść o początku. Wycofanie się z tego, co ogranicza, by zrobić miejsce dla tego, co pozwala wzrastać. Debiut spokojny, świadomy i osobisty” – dodaje artystka.

„To Twoja Wina” to otwarcie nowego rozdziału w twórczości Poli Maj, łączącego introspekcję, dojrzałość i świeże brzmienie.