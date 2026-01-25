CGM

Ostatni rok był dla Ryszarda Rynkowskiego wyjątkowo trudny

2026.01.25

Po tragicznych wydarzeniach Ryszard Rynkowski zniknął z życia publicznego. Co dalej z jego karierą

Ostatni rok był dla Ryszarda Rynkowskiego wyjątkowo trudny. Artysta zmagał się nie tylko z wypadkiem samochodowym, ale także z osobistą tragedią. W wyniku tych wydarzeń na pewien czas zniknął z życia publicznego. Teraz wiadomo już, że Rynkowski powraca do koncertowania i szykuje się do serii występów w całej Polsce.

Wypadek i prywatna tragedia

Ryszard Rynkowski miał wystąpić jako jedna z gwiazd 62. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, jednak koncert nie doszedł do skutku z powodu wypadku samochodowego, którego doprowadził wokalista. Jak informowała policja, artysta znajdował się w stanie nietrzeźwości.

Kilka miesięcy później Rynkowskiego dotknęła kolejna tragedia – nagła śmierć żony, Edyty, spowodowana niewydolnością oddechowo-krążeniową. W wyniku tych wydarzeń musiał wycofać się z wszelkich zobowiązań zawodowych.

Powrót na scenę – trasa koncertowa „Największe przeboje”

Po przerwie Ryszard Rynkowski powraca na scenę. Pierwszy koncert po przerwie odbędzie się 31 stycznia w pruszkowskim centrum kultury. To otwarcie jego trasy koncertowej pod hasłem „Największe przeboje”, która obejmie kolejne miasta, w tym Tomaszów Mazowiecki, Warszawę, Włocławek i Piotrków Trybunalski.

Zaplanowane koncerty mają potrwać do końca kwietnia, dając fanom okazję do ponownego spotkania z artystą i jego największymi hitami.

Rynkowski wciąż uwielbiany przez publiczność

Mimo trudności minionego roku, Ryszard Rynkowski wciąż cieszy się ogromnym uznaniem fanów. Jego powrót na scenę jest szeroko komentowany w mediach i oczekiwany przez miłośników muzyki pop i rock. Trasa koncertowa „Największe przeboje” ma szansę przypomnieć publiczności największe hity artysty i udowodnić, że mimo osobistych dramatów, Rynkowski wciąż pozostaje jednym z najważniejszych głosów polskiej sceny muzycznej.

