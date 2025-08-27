Szukaj
Pih odnosi się do prezydenckiego weta w sprawie ograniczenia pomocy uchodźcom z Ukrainy

"Skoro nic nie daliśmy, to po co ten płacz, kiedy to zabieramy"?

2025.08.27

opublikował:

Pih odnosi się do prezydenckiego weta w sprawie ograniczenia pomocy uchodźcom z Ukrainy

fot. P. Tarasewicz

Prezydent Karol Nawrocki zawetował wczoraj ustawę o pomocy uchodźcom z Ukrainy. Co oznacza ta decyzja? Nawet milion obywatelek i obywateli Ukrainy, mieszkających obecnie w Polsce, może z końcem września stracić możliwość legalnego pobytu i pracy w kraju. MSWiA pracuje już nad przygotowaniem nowych rozwiązań dotyczących ochrony uchodźców, tymczasem prezydent przekonuje, że „nie stać nas na utrzymanie pomocy” w dotychczasowej formie.

„Skoro nic nie daliśmy, to po co ten płacz, kiedy to zabieramy?”

Napisać, że decyzja prezydenta wywołała burzę, to nic nie napisać. W przestrzeni publicznej pojawiła się niezliczona ilość komentarzy, których autorzy na zmianę krytykują i chwalą weto Karola Nawrockiego. W tej drugiej grupie znalazł się Pih. Raper odniósł się do pojawiających się tu i ówdzie sugestii, że „Polacy niczego nie dają Ukraińcom”.

Skoro nic nie daliśmy, to po co ten płacz, kiedy to zabieramy? – zapytał prowokacyjnie na fanpage’u Pih.

