Pierwsze kłopoty Diddy’ego za kratami. Raper przyłapany przez strażników na zakazanej praktyce

🥂 Diddy przyłapany na alkoholu w więzieniu – co się stało?

Niecodzienna sytuacja w Fort Dix – Diddy został przyłapany na piciu domowej roboty alkoholu podczas swojego pobytu w więzieniu. To pierwszy tydzień rapera w FCI Fort Dix i już media huczą od plotek.

💬 Rzecznik rodziny komentuje

Juda Engelmayer, rzecznik rodziny Diddy’ego, w rozmowie z TMZ podkreślił:



„Pan Combs jest w pierwszym tygodniu pobytu w więzieniu i skupia się na pracy nad sobą. Jak każda osoba publiczna w nowym środowisku, spotka się z plotkami i przesadzonymi historiami – większość z nich jest nieprawdziwa. Prosimy o trochę prywatności i zaufania w jego proces przemiany.”

🍎 Domowy alkohol w więzieniu

Jak donosi TMZ, chodziło o napój alkoholowy przygotowany z Fanty, cukru i jabłek, fermentowany przez więźniów przez około dwa tygodnie. Diddy został złapany przez strażników, a pierwotnie planowano jego przeniesienie do innego oddziału – decyzja została jednak cofnięta i raper pozostaje w swojej jednostce.

💖 Diddy i jego walka o trzeźwość

Przypomnijmy, że jeszcze przed wyrokiem Diddy mocno podkreślał swoją trzeźwość – po raz pierwszy w 25 latach. W liście do sędziego napisał:



„Umarłem w więzieniu, a nowa wersja mnie się odrodziła. Więzienie cię zmieni lub zabije – ja wybieram życie.”

📸 Chwile w więzieniu

Ostatnie zdjęcia rapera pokazują, że pomimo trudnej sytuacji potrafi znaleźć momenty radości. Na zdjęciach opublikowanych w sieci, widać go uśmiechającego się i rozmawiającego z innymi więźniami w dziedzińcu Fort Dix w New Jersey.

⚖️ Wyrok i szczegóły pobytu

Diddy został skazany w lipcu za dwa naruszenia Mann Act i w październiku otrzymał wyrok 50 miesięcy więzienia. Jego pobyt w Fort Dix rozpoczął się w zeszłym tygodniu.

🏛️ Brak oficjalnych komentarzy

Administracja więzienia nie udzieliła żadnych informacji na temat incydentu.