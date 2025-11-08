CGM

Pierwsze kłopoty Diddy’ego za kratami. Raper przyłapany przez strażników na zakazanej praktyce

Rzecznik rodziny Diddy'ego komentuje incydent

2025.11.08

opublikował:

Pierwsze kłopoty Diddy’ego za kratami. Raper przyłapany przez strażników na zakazanej praktyce

🥂 Diddy przyłapany na alkoholu w więzieniu – co się stało?

Niecodzienna sytuacja w Fort Dix – Diddy został przyłapany na piciu domowej roboty alkoholu podczas swojego pobytu w więzieniu. To pierwszy tydzień rapera w FCI Fort Dix i już media huczą od plotek.

💬 Rzecznik rodziny komentuje

Juda Engelmayer, rzecznik rodziny Diddy’ego, w rozmowie z TMZ podkreślił:

„Pan Combs jest w pierwszym tygodniu pobytu w więzieniu i skupia się na pracy nad sobą. Jak każda osoba publiczna w nowym środowisku, spotka się z plotkami i przesadzonymi historiami – większość z nich jest nieprawdziwa. Prosimy o trochę prywatności i zaufania w jego proces przemiany.”

🍎 Domowy alkohol w więzieniu

Jak donosi TMZ, chodziło o napój alkoholowy przygotowany z Fanty, cukru i jabłek, fermentowany przez więźniów przez około dwa tygodnie. Diddy został złapany przez strażników, a pierwotnie planowano jego przeniesienie do innego oddziału – decyzja została jednak cofnięta i raper pozostaje w swojej jednostce.

💖 Diddy i jego walka o trzeźwość

Przypomnijmy, że jeszcze przed wyrokiem Diddy mocno podkreślał swoją trzeźwość – po raz pierwszy w 25 latach. W liście do sędziego napisał:

„Umarłem w więzieniu, a nowa wersja mnie się odrodziła. Więzienie cię zmieni lub zabije – ja wybieram życie.”

📸 Chwile w więzieniu

Ostatnie zdjęcia rapera pokazują, że pomimo trudnej sytuacji potrafi znaleźć momenty radości. Na zdjęciach opublikowanych w sieci, widać go uśmiechającego się i rozmawiającego z innymi więźniami w dziedzińcu Fort Dix w New Jersey.

⚖️ Wyrok i szczegóły pobytu

Diddy został skazany w lipcu za dwa naruszenia Mann Act i w październiku otrzymał wyrok 50 miesięcy więzienia. Jego pobyt w Fort Dix rozpoczął się w zeszłym tygodniu.

🏛️ Brak oficjalnych komentarzy

Administracja więzienia nie udzieliła żadnych informacji na temat incydentu.

Tagi


Popularne newsy

Sokół zawiesza promocję swojej powieści: „Pozwólcie mi z chłopakami z ZIP Składu przeżyć tę stratę po swojemu”
NEWS

Sokół zawiesza promocję swojej powieści: „Pozwólcie mi z chłopakami z ZIP Składu przeżyć tę stratę po swojemu”

Pono nie żyje
NEWS

Pono nie żyje

Pono nagrał numer z warszawskim raperem. „To chyba ostatnią rzecz jaką nagrał”
NEWS

Pono nagrał numer z warszawskim raperem. „To chyba ostatnią rzecz jaką nagrał”

Jongmen nie wierzy w śmierć Pono. „Trzy godziny temu z nim pisałem”
NEWS

Jongmen nie wierzy w śmierć Pono. „Trzy godziny temu z nim pisałem”

Peja, Fu, Liroy, Pelson i inni żegnają Pono. „Dziś odszedł ktoś, kogo nie da się zastąpić”
NEWS

Peja, Fu, Liroy, Pelson i inni żegnają Pono. „Dziś odszedł ktoś, kogo nie da się zastąpić”

Bonus tłumaczy się z filmu nagranego na gorąco po śmierci Pono. „Miałem dobre intencje i nie chciałem nikogo urazić”
NEWS

Bonus tłumaczy się z filmu nagranego na gorąco po śmierci Pono. „Miałem dobre intencje i nie chciałem nikogo urazić”

Ten Typ Mes: „Nie raz nie dwa miałem ciary, jak Pono wjeżdżał ze swoją zwrotką”
NEWS

Ten Typ Mes: „Nie raz nie dwa miałem ciary, jak Pono wjeżdżał ze swoją zwrotką”

Polecane

CGM
Marcin Maciejczak z nowym albumem – „8 piosenek o miłości”

Marcin Maciejczak z nowym albumem – „8 piosenek o miłości”

Osiem historii o miłości

5 godzin temu

CGM
22. sezon „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” – Natalia Muianga zwycięzcą finału!

22. sezon „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” – Natalia Muianga zwycięzc ...

Finałowa czwórka zachwyciła publiczność

5 godzin temu

CGM
Fani reagują na brak nominacji swoich idoli do Grammy 2026. Lorde, The Weeknd, Gracie Abrams i Benson Boone pominięci

Fani reagują na brak nominacji swoich idoli do Grammy 2026. Lorde, The ...

Kendrick Lamar zdobył aż dziewięć nominacji

5 godzin temu

CGM
🎵 Poznaliśmy nominowanych do Grammy 2026: Kendrick Lamar prowadzi w liczbie nominacji przed Lady Gagą, Bad Bunnym i Sabriną Carpenter

🎵 Poznaliśmy nominowanych do Grammy 2026: Kendrick Lamar prowa ...

Ceremonia rozdania Grammy Awards 2026 odbędzie się 1 lutego 2026 roku w Los Angeles

5 godzin temu

CGM
Bonus tłumaczy się z filmu nagranego na gorąco po śmierci Pono. „Miałem dobre intencje i nie chciałem nikogo urazić”

Bonus tłumaczy się z filmu nagranego na gorąco po śmierci Pono. &#8222 ...

„Internet wystawił mnie na lincz”

6 godzin temu

CGM
Kanye West przeprasza rabina za nienawistne komentarze: „Chcę wziąć odpowiedzialność”

Kanye West przeprasza rabina za nienawistne komentarze: „Chcę wziąć od ...

„To dopiero początek - pierwsze kroki, by cegła po cegle odbudować mocne mury”

1 dzień temu