CGM

Pezet i Ajron wracają po latach – „PRZEJŚCIE [25EP]” to jedna z najbardziej symbolicznych premier roku

Powrót duetu Pezet i Ajron to jedno z najciekawszych wydarzeń w polskim hip-hopie ostatnich miesięcy

2026.04.25

opublikował:

pezet-mck-katowice-2026-foto-piotr_tarasewicz-103

Foto: @piotr_tarasewicz

Na polskiej scenie hip-hopowej dochodzi do wyjątkowego wydarzenia. Pezet oraz Ajron po blisko dwóch dekadach od pierwszych wspólnych działań prezentują projekt „PRZEJŚCIE [25EP]”. To materiał o szczególnym znaczeniu – zarówno dla samych artystów, jak i dla fanów polskiego rapu.

„PRZEJŚCIE [25EP]” – powrót do korzeni po latach

EP-ka „PRZEJŚCIE [25EP]” powstała na bazie archiwalnych nagrań, które przez lata pozostawały zapomniane na dyskach Ajrona. Producent postanowił wrócić do starych projektów, odświeżyć je i nadać im nową formę, zachowując jednocześnie ich oryginalny klimat.

Efektem jest materiał, który łączy w sobie:

  • surowość starej szkoły hip-hopu,
  • współczesną jakość produkcji,
  • autentyczność i nostalgię.

To nie tylko muzyka, ale także dokument pewnego etapu w historii polskiego rapu.

Historia utworu „Zimny”

Szczególne miejsce na EP-ce zajmuje numer „Zimny”, o którym szerzej opowiedział Ajron. Producent zdradził, że inspirujący go sampel znalazł jeszcze na początku lat 2000:

Szukałem do niego podejścia latami. Dopiero w 2025 roku puściłem ten kawałek Pezetowi, a jego reakcja była natychmiastowa – „Nie zmieniaj nic. To jest gotowe.”

To pokazuje, jak bardzo naturalny i ponadczasowy charakter ma ten utwór – mimo że jego fundament powstał ponad 20 lat temu.

Gościnny udział Deszczu Strugi

W projekcie pojawił się również Deszczu Strugi, który odpowiadał za miks i mastering całego materiału. Jego udział miał szczególny charakter – aby nagrać swoje partie, musiał improwizować w nietypowych warunkach za granicą.

Ta historia tylko podkreśla, jak bardzo „PRZEJŚCIE [25EP]” jest projektem tworzonym z pasji i determinacji, a nie typową komercyjną premierą.

Limitowany winyl i premiera na Torwarze

Dla fanów fizycznych wydań przygotowano limitowaną edycję:

  • pierwsze 100 egzemplarzy winyla zostało ręcznie podpisanych przez Pezeta i Ajrona i wysłanych do fanów, którzy zamówili album w preorderze
  • płyta dostępna będzie podczas dzisijeszego koncertu na Torwarze

Znaczenie projektu dla polskiego hip-hopu

„PRZEJŚCIE [25EP]” to coś więcej niż zwykła EP-ka. To:

  • symboliczne zamknięcie pewnego etapu,
  • powrót do korzeni polskiego rapu,
  • dowód na ponadczasowość klasycznego brzmienia.

Projekt pokazuje, że nawet po latach niedokończone pomysły mogą nabrać nowego życia i stać się jednymi z najważniejszych premier na scenie.

 

Tagi


