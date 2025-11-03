Perry Farrell powraca na scenę pierwszy raz od bójki na scenie i rozpadzie Jane’s Addiction

fot. mat. pras.

Perry Farrell pojawił się na scenie po rozpadzie Jane’s Addiction podczas specjalnego koncertu z okazji 60-lecia zespołu The Doors. Gitarzysta Doors, Robby Krieger, określił go mianem „Ojca Chrzestnego Alternatywnej Muzyki”.

Gwiazdorski koncert w Los Angeles

30 października w Greek Theatre w Los Angeles odbył się koncert upamiętniający 60-lecie The Doors. Farrell dołączył do gości specjalnych, w tym: Billy’ego Idola, Derycka Whibley z Sum 41, Stevena Adlera z Guns N’ Roses, Grega Gonzaleza i Roberta DeLeo.

Podczas występu Farrell wykonał m.in. klasyki zespołu: Roadhouse Blues, Waiting For The Sun i Touch Me. Było to jego pierwsze pojawienie się na scenie od czasu fizycznej konfrontacji, która zakończyła działalność Jane’s Addiction.

Konflikt w Jane’s Addiction

Rozpad zespołu nastąpił po incydencie na scenie w 2024 roku, który doprowadził do natychmiastowego odwołania letniej trasy koncertowej. W lipcu pozostali członkowie Jane’s Addiction: Dave Navarro, Eric Avery i Stephen Perkins złożyli pozew o 10 milionów dolarów przeciw Farrellowi, zarzucając mu m.in.:

napaść i pobicie

celowe wyrządzenie szkody emocjonalnej

zaniedbanie

naruszenie obowiązków powierniczych i kontraktu

Farrell odpowiedział na pozew, odrzucając wszystkie zarzuty i przedstawiając 35 punktów obrony, w tym twierdzenia, że Navarro miał „nieczyste ręce” i nie podjął odpowiednich działań, by ograniczyć rzekome straty.

Pozew wskazywał, że atak Farrell’a na Navarro był szczególnie bolesny, ponieważ gitarzysta zmagał się z COVIDEM oraz traumą po morderstwie matki w 1983 roku.

Oświadczenia Farrell’a i przerwa w działalności

Farrell przeprosił fanów i członków zespołu, w tym Dave’a Navarro, za swoje zachowanie:

„Niestety, mój punkt krytyczny doprowadził do niewybaczalnego zachowania i w pełni biorę odpowiedzialność za sposób, w jaki sobie z tym poradziłem.”

Jego żona, Etty, podkreśliła, że Farrell potrzebuje czasu na refleksję i leczenie, planując konsultacje u otolaryngologa i neurologa.

W międzyczasie Jane’s Addiction wydało nowy singiel True Love po ogłoszeniu przerwy w działalności.