Paul Gallagher, brat Liam i Noela Gallaghera, zaprzecza zarzutom gwałtu i napaści seksualnej

Paul Gallagher nie przyznaje się do winy

2025.09.27

opublikował:

fot. facebook / @OasisOfficial

Paul Gallagher, starszy brat członków zespołu Oasis – Noela i Liama Gallaghera, nie przyznał się do zarzutów gwałtu i napaści seksualnej. 59-letni mężczyzna stawił się w piątek, 26 września, w Harrow Crown Court (siedziba w Southwark Crown Court) i w pełni zaprzeczył wszystkim postawionym przeciwko niemu zarzutom.

Zarzuty wobec Paula Gallaghera

Postawione mu zarzuty obejmują: jeden zarzut gwałtu, trzy zarzuty napaści seksualnej, trzy zarzuty celowego duszenia, dwa zarzuty groźby zabójstwa, zarzuty dotyczące kontrolowania i przymuszania ofiary oraz zadania rzeczywistego uszczerbku na zdrowiu.

Metropolitan Police poinformowała, że domniemane przestępstwa miały miejsce w latach 2022–2024. Paul Gallagher został zwolniony za kaucją i ma stawić się na proces zaplanowany na 13 września 2027 roku.

Życie prywatne i zawodowe Paula Gallaghera

Paul, starszy o rok od Noela i o siedem lat od Liama, wcześniej pracował jako fotograf i DJ. Mieszkanie w East Finchley w północnym Londynie zostało zakupione dla niego przez Noela w 2004 roku. Chociaż dorastał z braćmi w Burnage w Manchesterze, nigdy nie był członkiem zespołu Oasis, choć wystąpił jako „tour DJ” w oficjalnym programie trasy Oasis Live ’25 Reunion Tour.

Oasis w trasie reunion tour

W najbliższy weekend Oasis zagra swoje ostatnie dwa zapowiedziane koncerty w Wielkiej Brytanii, headlinując Wembley Stadium w sobotę i niedzielę (27 i 28 września). Zespół niedawno zakończył trasę po Ameryce Północnej, a kolejne koncerty zaplanowane są w Ameryce Południowej, Australii, Korei Południowej i Japonii.

