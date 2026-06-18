Partnerka Olivera Tree przerwała milczenie po jego tragicznej śmierci. Zaapelowała o szacunek

Śmierć Olivera Tree w katastrofie śmigłowca w Brazylii wstrząsnęła fanami na całym świecie. Kilka dni po tragedii głos postanowiła zabrać jego partnerka, Fiona Chernavskaya, która opublikowała poruszające oświadczenie w mediach społecznościowych.

Kobieta podziękowała wszystkim za wsparcie oraz kondolencje, jednocześnie prosząc internautów o uszanowanie jej prywatności w tym niezwykle trudnym czasie.

„Opłakuję partnera i najlepszego przyjaciela”

W swoim wpisie Fiona Chernavskaya podkreśliła, że obecnie skupia się wyłącznie na przeżywaniu żałoby po ukochanej osobie. Jak zaznaczyła, straciła nie tylko partnera, ale również najlepszego przyjaciela.

Kobieta zaapelowała do internautów o powstrzymanie się od spekulacji dotyczących życia prywatnego muzyka oraz jego rzekomych relacji z innymi kobietami. Według niej takie komentarze są niepotrzebne i nie mają żadnego znaczenia wobec tragedii, która dotknęła rodzinę i bliskich artysty.

Partnerka muzyka stanowczo reaguje na plotki

W swoim oświadczeniu Fiona wyjaśniła, że ich związek był monogamiczny i bardzo prywatny. Podkreśliła również, że nie zamierza uczestniczyć w internetowych dyskusjach dotyczących życia uczuciowego Olivera Tree.

Jej reakcja była odpowiedzią na pojawiające się w mediach społecznościowych komentarze oraz spekulacje internautów po śmierci artysty.

Wiele osób zwróciło uwagę, że w podobnych sytuacjach plotki bardzo szybko zaczynają dominować nad rzeczywistym wspominaniem zmarłej osoby. Fiona zaapelowała, aby zamiast tego okazywać wsparcie wszystkim, którzy ucierpieli w wyniku tragedii.

Wzruszające wspomnienie ukochanego

Wraz z oświadczeniem partnerka Olivera Tree opublikowała serię wspólnych zdjęć. Do fotografii dołączyła osobisty wpis, w którym wspominała rozmowy prowadzone z artystą podczas ich związku.

Według jej relacji Oliver często żartobliwie mówił, że jeśli nie uda im się być razem w tym życiu, odnajdzie ją w następnym. Te słowa szczególnie poruszyły fanów, którzy masowo zaczęli publikować wyrazy współczucia pod jej wpisem.

Była partnerka Olivera Tree również zareagowała

Na informacje o katastrofie wcześniej zareagowała także Melanie Martinez, z którą Oliver Tree był związany w przeszłości.

Artystka przyznała w mediach społecznościowych, że wiadomość o tragedii całkowicie ją zdruzgotała. Jej wpis błyskawicznie obiegł internet i spotkał się z dużym wsparciem fanów.

Tragiczna katastrofa śmigłowców w Brazylii

Przypomnijmy, że Oliver Tree miał zginąć podczas katastrofy dwóch śmigłowców nad Rio de Janeiro. Maszyny zderzyły się w powietrzu, po czym stanęły w płomieniach i spadły na ziemię.

Według doniesień medialnych w katastrofie śmierć poniosło sześć osób, w tym producent muzyczny Lucas Vignale, youtuber Gaspi, Lucas Brito Chaves oraz piloci Alexandre Souza i Charles Marsillac.

Służby nadal prowadzą śledztwo mające ustalić dokładne przyczyny tragicznego zdarzenia.