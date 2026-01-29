CGM

Paris Hilton o Britney Spears: „Jest silniejsza niż kiedykolwiek”

„Britney ma ogromne serce”

2026.01.29

Paris Hilton o Britney Spears: „Jest silniejsza niż kiedykolwiek”

Paris Hilton wyraziła swoje wsparcie dla przyjaciółki Britney Spears, nazywając ją „nieskończoną ikoną”. Podczas rozmowy z mediami w Nowym Jorku celebrytka podkreśliła siłę i determinację piosenkarki, a także zaapelowała do fanów, by zachowali spokój i ufali, że Britney zawsze pozostanie sobą.

„Britney ma ogromne serce” – słowa Paris Hilton

Paris Hilton nie szczędziła komplementów swojej przyjaciółce, mówiąc o jej wewnętrznej sile i niesamowitej osobowości. Celebrytka zwróciła uwagę, że wszyscy możemy czuć się szczęściarzami, mając Britney w świecie muzyki i popkultury.

„Britney jest taką anielską osobą! Jej serce jest ogromne, a my wszyscy mamy szczęście, że możemy ją znać” – powiedziała Paris Hilton.

Wsparcie dla Britney jako matki

Paris Hilton, sama będąca mamą, odniosła się również do relacji Britney Spears z jej synami. Podkreśliła, że ponowne zbliżenie się piosenkarki z dziećmi pokazuje jej siłę i wrażliwość, a także dodaje inspiracji innym mamom i fanom.

