Panika w sądzie w Los Angeles – alarm bombowy podczas sprawy D4vd

W trakcie jednego z najbardziej medialnych procesów kryminalnych w USA doszło do poważnego incydentu w budynku sądu. W czasie rozprawy dotyczącej D4vd (David Anthony Burke) pojawiło się zgłoszenie o podłożeniu bomby, co doprowadziło do ewakuacji części obiektu.

Alarm bombowy w trakcie głośnej sprawy

Do zdarzenia doszło w budynku Los Angeles County Courthouse, gdzie odbywały się czynności procesowe związane ze sprawą śmierci 14-letniej Celeste Rivas Hernandez.

Według służb, otrzymano anonimowe zgłoszenie o możliwym zagrożeniu. W odpowiedzi natychmiast uruchomiono procedury bezpieczeństwa, a na miejsce skierowano jednostki saperów.

Ewakuacja i działania służb

Część budynku została ewakuowana, a media oraz osoby postronne poproszono o opuszczenie terenu. Na miejscu pojawiły się psy wyszkolone do wykrywania materiałów wybuchowych, które sprawdziły pomieszczenia sądu.

Po dokładnej kontroli służby przekazały, że nie znaleziono żadnych niebezpiecznych przedmiotów, a zagrożenie okazało się niepotwierdzone.

Służby: brak realnego zagrożenia

Funkcjonariusze podkreślili, że choć zgłoszenie było traktowane poważnie, wstępna ocena wskazywała na brak wiarygodności groźby. Mimo to procedury bezpieczeństwa musiały zostać w pełni wdrożone.

Głośna sprawa i rosnące napięcie

Incydent miał miejsce w trakcie jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych ostatnich lat w Kalifornii, co dodatkowo zwiększyło napięcie wokół postępowania.

D4vd został wcześniej oskarżony o morderstwo oraz inne poważne przestępstwa, co już samo w sobie przyciąga ogromne zainteresowanie mediów i opinii publicznej.