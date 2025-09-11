Szukaj
Pamiętacie polskich b-boyów tańczących przed papieżem? Watykan idzie dalej i organizuje pierwszy koncert hip-hopowy

Impreza będzie transmitowana na żywo i można ją zobaczyć także w Polsce.

2025.09.11

W 2004 r. polscy b-boye – Kfiat, Wezyr i Bożek przecierali hip-hopowe szlaki, tańcząc w Watykanie przed Janem Pawłem II. Teraz Watykan idzie krok dalej i organizuje pierwszy rapowy koncert.

Pharrell zaprosił Clipse do Watykanu

W najbliższą sobotę na słynnym Placu św. Piotra odbędzie się impreza „Grace for the World”, która będzie częścią III edycji Światowego Spotkania o Ludzkim Braterstwie. Kierownictwo muzyczne nad wydarzeniem sprawują Pharrell Williams i Andrea Bocelli. Pierwszy z panów zadbał o rapowych gości koncertu, zapraszając do Watykanu Clipse.

Poza duetem weteranów, którzy wrócili w tym roku na scenę fenomenalnym albumem „Let God Sort Em Out”, w line-upie znaleźli się Jennifer Hodson, John Legend, Angelique Kidjo, Teddy Swims, Karol G, Jelly Roll i BamBam. Koncert będzie można obejrzeć na platformie Disney+. Początek transmisji w sobotę o 15.00.

