Paluch i Chris Carson wracają ze wspólnym materiałem. Singiel „Nieodebrane” to start promocji albumu „PCC 3.0”

Paluch i Chris Carson wracają ze wspólnym materiałem i prezentują nowy singiel „Nieodebrane”, który oficjalnie zapowiada nadchodzący album PCC 3.0.

„Nieodebrane” – bezkompromisowy zwiastun PCC 3.0

Nowy numer to klasyczny przykład rapu opartego na doświadczeniu, konsekwencji i mocnym, pewnym delivery. Paluch i Chris Carson stawiają na surowe brzmienie i bezpośredni przekaz, który ma podkreślić charakter całego projektu PCC 3.0.

„Nieodebrane” pełni funkcję oficjalnego otwarcia kampanii promocyjnej albumu i jasno sygnalizuje kierunek, w którym podąża wspólny materiał artystów.

DJ Eprom dopełnia brzmienie

W utworze nie zabrakło także wyrazistego elementu technicznego – za skrecze odpowiada DJ Eprom, dwukrotny mistrz świata DJ-ów, który wnosi do produkcji dodatkową warstwę energii i klasycznego turntablismu.

Jego obecność wzmacnia oldschoolowy charakter numeru, jednocześnie podkreślając nowoczesne podejście do produkcji całego projektu.

Start preorderu albumu PCC 3.0

Wraz z premierą singla ruszył również preorder albumu PCC 3.0, który ma zawierać starannie wyselekcjonowanych gości ze ścisłej czołówki sceny hip-hopowej.

Projekt Palucha i Chrisa Carsona zapowiadany jest jako kontynuacja ich wcześniejszych kolaboracji, ale w jeszcze bardziej dopracowanej i spójnej formie.

Paluch i Chris Carson – doświadczenie i świeżość

„Nieodebrane” pokazuje, że duet łączy dwa światy: doświadczenie Palucha i producencką precyzję Chrisa Carsona. Efektem jest numer, który ma jednocześnie klasyczny charakter i współczesną energię.