Ostra awantura w „Must Be The Music”. Dawid Kwiatkowski wdał się w pyskówkę z publicznością

Nadchodzący odcinek programu Must Be The Music zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. W 7. odcinku, który zostanie wyemitowany 17 kwietnia o godzinie 21:00, w studiu dojdzie do gwałtownej wymiany zdań między jurorami a publicznością.

Napięcie po występie uczestników

Iskrą konfliktu staje się występ jednego z zespołów, który nie przekonuje jury. Artyści otrzymują tylko jeden głos „TAK” i aż trzy głosy „NIE”, co wywołuje natychmiastową reakcję widowni.

Publiczność zaczyna skandować „Dajcie szansę!”, wyrażając niezadowolenie z decyzji jurorów.

Ostra reakcja jury

W dyskusję angażuje się Miuosh, który stanowczo podkreśla, że decyzja pozostaje niezmienna.

– „Nie damy szansy” – ma odpowiedzieć juror, co tylko podgrzewa atmosferę w studiu.

Dawid Kwiatkowski traci cierpliwość

W pewnym momencie głos zabiera Dawid Kwiatkowski, próbując wyjaśnić publiczności swoją decyzję. Jednak jego wypowiedź zostaje przerwana przez okrzyki z widowni.

Gdy jeden z widzów krzyczy „Mamy to w dupie!”, juror wyraźnie reaguje emocjonalnie i prosi go o opuszczenie studia, podkreślając, że jurorzy chcą spokojnie uzasadnić swoje wybory.

Konfrontacja z widownią

Sytuacja szybko eskaluje. Widz próbuje się tłumaczyć, że nie miał złych intencji, jednak atmosfera pozostaje napięta. Do dyskusji włącza się także Miuosh, który ironicznie komentuje całe zajście.

Mimo prób opanowania sytuacji, emocje w studiu sięgają zenitu.

Czy jury odzyska kontrolę nad programem?

Po incydencie pojawia się pytanie, czy jurorzy będą w stanie kontynuować ocenianie występów w spokojnej atmosferze, czy też głos publiczności nadal będzie wpływał na przebieg programu.

Jedno jest pewne – ten odcinek „Must Be The Music” będzie jednym z najbardziej komentowanych w tej edycji.