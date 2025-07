Ostatnia prosta przed koncertem Guns N’ Roses w Polsce

fot. mat. pras.

Guns N’ Roses wyruszyli w wielką trasę koncertową po Europie i Bliskim Wschodzie. Latem występują jako główna gwiazda na największych stadionach i festiwalach, a na wybranych koncertach dołączają do nich specjalni goście: Public Enemy, Rival Sons oraz Sex Pistols z udziałem Franka Cartera. Trasa rozpoczęła się 23 maja i obejmuje 24 występy, podczas których grupa z Los Angeles po raz pierwszy koncertuje w Arabii Saudyjskiej, Gruzji, na Litwie i w Luksemburgu.

Już w najbliższą sobotę Gunsi wystąpią na PGE Narodowym w Warszawie. W roli supportu zobaczymy Public Enemy. Organizatorem wydarzenia jest Live Nation Polska.

Giganci wracają do Polski

Guns N’ Roses do dziś pozostają najbardziej dynamicznym, niebezpiecznym i kultowym amerykańskim zespołem rockowym w historii. Osadzony w kulturze popularnej, ich przełomowy album z 1987 roku “Appetite For Destruction”, który osiągnął status diamentowej płyty, wyróżnia się jako „najlepiej sprzedający się debiutancki album w historii USA” oraz „11. najlepiej sprzedający się album w historii USA”. Natomiast ich trasa koncertowa Not In This Lifetime… Tour (2016-2019) zajęła czwarte miejsce w rankingu „najbardziej dochodowych tras koncertowych w historii”.

W 1991 roku Guns N’ Roses wstrząsnęli światem, wydając dwie płyty jednocześnie – „Use Your Illusion” I i „Use Your Illusion II”, które uzyskały status siedmiokrotnej platyny i zajęły dwa najwyższe miejsca na liście Billboard 200 zaraz po premierze. Łączna sprzedaż ich albumów wynosi obecnie 100 milionów egzemplarzy. W ich dyskografii znajdują się również takie tytuły jak: „G N’ R Lies” (pięciokrotna platyna), „The Spaghetti Incident?” (platyna), „Greatest Hits” (pięciokrotna platyna) oraz „Chinese Democracy” (platyna).

Guns N’ Roses są jednym z najczęściej streamowanych zespołów rockowych na świecie, z przeciętnie 24 milionami słuchaczy miesięcznie na Spotify. Po legendarnym powrocie na scenę, zespół był headlinerem festiwalu Coachella i sprzedał ponad 5 milionów biletów na trasie Not In This Lifetime… Tour. Guns N’ Roses nie zwalniają tempa – planują kolejne trasy koncertowe i przygotowują niespodzianki. „Nightrain” jedzie dalej z pełną prędkością.