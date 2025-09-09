Szukaj
Oskarżycielka Jaya-Z o gwałt walczy o zachowanie anonimowości w sądzie

Walka o anonimowość przed sądem

2025.09.09

Oskarżycielka Jaya-Z o gwałt walczy o zachowanie anonimowości w sądzie

foto: mat. pras.

Kobieta, która oskarżyła Jaya-Z o gwałt, stara się utrzymać swoją tożsamość w tajemnicy w procesie o zniesławienie. Raper pozwał ją oraz jej prawnika, Tony’ego Buzbee, twierdząc, że kłamliwe zarzuty zrujnowały jego reputację i spowodowały ogromne straty finansowe.

Raport psychiatryczny na korzyść oskarżycielki

W nowym wniosku obrona przedstawiła raport psychiatryczny, w który ostrzega, że ujawnienie personaliów kobiety miałoby katastrofalne skutki dla jej zdrowia psychicznego. Ekspert podkreśla, że publiczna ekspozycja mogłaby doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia, destabilizacji i nawrotu objawów chorobowych.

Tło sprawy – wycofane oskarżenia i kontrpozew Jaya-Z

Kobieta początkowo twierdziła, że Jay-Z i Diddy dopuścili się gwałtu, gdy miała 13 lat. Ostatecznie wycofała jednak swój pozew po ujawnieniu licznych nieścisłości. W odpowiedzi Jay-Z złożył pozew o zniesławienie, domagając się odszkodowania za rzekome kłamstwa i podważanie jego wiarygodności.

Straty finansowe rapera

Według dokumentów sądowych, Jay-Z stracił kontrakty w branży sportowej i rozrywkowej o wartości co najmniej 20 milionów dolarów. Ponadto został pozbawiony linii kredytowej na 55 milionów dolarów, a jego firma Roc Nation nie otrzymała kredytu w wysokości 115 milionów dolarów.

Próby oddalenia pozwu bez sukcesu

Oskarżycielka i jej prawnik Tony Buzbee wielokrotnie próbowali oddalić pozew Jaya-Z, ale bez skutku. Sąd będzie musiał rozstrzygnąć, czy kobieta ma prawo zachować anonimowość w trwającym procesie.

