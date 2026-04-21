Orange Warsaw Festival ogłosił kolejnego headlinera i mocną reprezentację polskich artystów

Poznaliśmy kolejne nazwiska, które zasilą skład Orange Warsaw Festival 2026. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo mocno – zarówno pod względem międzynarodowych gwiazd, jak i reprezentacji polskiej sceny.
Dominic Fike po raz pierwszy w Polsce
Największym ogłoszeniem jest występ Dominic Fike, który pojawi się na Orange Stage 29 maja. Będzie to jego pierwszy koncert w Polsce i jedyny dotąd zapowiedziany występ w Europie w 2026 roku.
Artysta znany z albumów „What Could Possibly Go Wrong” i „Sunburn” oraz roli w serialu Euphoria należy dziś do najgorętszych nazwisk na styku popu, indie i alternatywy.
Międzynarodowe gwiazdy na OWF 2026
Do line-upu dołączają także:
- Blood Orange – jeden z najbardziej wpływowych producentów ostatnich lat
- Loyle Carner – czołowa postać UK hip-hopu
- bbno$ – twórca viralowych hitów
- Alessi Rose – wschodząca gwiazda popu
Wcześniej ogłoszono również takie nazwiska jak Lewis Capaldi, FKA twigs, Olivia Dean oraz TV Girl.
Mocna reprezentacja polskiej sceny
Na scenach festiwalu nie zabraknie także czołowych polskich artystów:
- Pezet
- Jan-rapowanie
- Sokół
- Kasia Lins
- Kaz Bałagane
- Livka
- Daniel Godson
Line-up uzupełniają także Ganna oraz Sarah Julia.
Kiedy i gdzie odbędzie się festiwal?
Orange Warsaw Festival odbędzie się w dniach 29–30 maja 2026 roku na terenie Tor Wyścigów Konnych Służewiec.
To jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce, które co roku przyciąga dziesiątki tysięcy fanów.
Muzyczna podróż przez gatunki
Tegoroczna edycja łączy różnorodne style – od hip-hopu, przez alternatywę, aż po nowoczesny pop i elektronikę. Organizatorzy stawiają zarówno na uznane nazwiska, jak i nowe talenty, co sprawia, że festiwal trafia do szerokiego grona odbiorców.