Orange Warsaw Festival ogłosił kolejnego headlinera i mocną reprezentację polskich artystów

Poznaliśmy kolejne nazwiska, które zasilą skład Orange Warsaw Festival 2026. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo mocno – zarówno pod względem międzynarodowych gwiazd, jak i reprezentacji polskiej sceny.

Dominic Fike po raz pierwszy w Polsce

Największym ogłoszeniem jest występ Dominic Fike, który pojawi się na Orange Stage 29 maja. Będzie to jego pierwszy koncert w Polsce i jedyny dotąd zapowiedziany występ w Europie w 2026 roku.

Artysta znany z albumów „What Could Possibly Go Wrong” i „Sunburn” oraz roli w serialu Euphoria należy dziś do najgorętszych nazwisk na styku popu, indie i alternatywy.

Międzynarodowe gwiazdy na OWF 2026

Do line-upu dołączają także:

Blood Orange – jeden z najbardziej wpływowych producentów ostatnich lat

– jeden z najbardziej wpływowych producentów ostatnich lat Loyle Carner – czołowa postać UK hip-hopu

– czołowa postać UK hip-hopu bbno$ – twórca viralowych hitów

– twórca viralowych hitów Alessi Rose – wschodząca gwiazda popu

Wcześniej ogłoszono również takie nazwiska jak Lewis Capaldi, FKA twigs, Olivia Dean oraz TV Girl.

Mocna reprezentacja polskiej sceny

Na scenach festiwalu nie zabraknie także czołowych polskich artystów:

Pezet

Jan-rapowanie

Sokół

Kasia Lins

Kaz Bałagane

Livka

Daniel Godson

Line-up uzupełniają także Ganna oraz Sarah Julia.

Kiedy i gdzie odbędzie się festiwal?

Orange Warsaw Festival odbędzie się w dniach 29–30 maja 2026 roku na terenie Tor Wyścigów Konnych Służewiec.

To jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce, które co roku przyciąga dziesiątki tysięcy fanów.

Muzyczna podróż przez gatunki

Tegoroczna edycja łączy różnorodne style – od hip-hopu, przez alternatywę, aż po nowoczesny pop i elektronikę. Organizatorzy stawiają zarówno na uznane nazwiska, jak i nowe talenty, co sprawia, że festiwal trafia do szerokiego grona odbiorców.