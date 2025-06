Opole Rap Scena! Nowy muzyczny format na zakończenie wakacji

Latem Opole stanie się areną dla najpopularniejszego gatunku muzycznego na świecie.

W ramach nowego muzycznego formatu #OpoleRapScena już 30 sierpnia w Opolu zjawią się jedni z najciekawszych przedstawicieli gatunku:

Kuban, Jan Rapowanie, Otsochodzi, Chivas, Opał oraz duet Alien & Majtis.

ALIEN & MAJTIS to duet, który na scenie działa już od ponad 2 lat, konsekwentnie rozwijając swoje unikalne brzmienie łączące nowoczesne produkcje, rap i melodyjny wokal. To właśnie ta różnorodność i umiejętność balansowania i łączenia gatunków sprawia, że ich twórczość trafia zarówno do fanów nieco bardziej klasycznego hip-hopu, jak i tych, którzy szukają unikalnych brzmień.

Alien i Majtis nie gonią za trendami – oni je tworzą. Autentyczni, wrażliwi i szalenie świadomi swojej drogi, udowadniają, że w muzyce najważniejsze są serce, szczerość i historia, którą masz do opowiedzenia.

OPAŁ to jeden z najciekawszych talentów na polskiej scenie muzycznej. Jego hip-hopowa droga, prowadząca od podziemia i flirtu z horrorcorem aż po wyprzedane koncerty w największych klubach w Polsce, znalazła swoje ukoronowanie w niezwykle osobistej i pełnej wrażliwości ostatniej płycie. Dla Opała to jednak dopiero początek.

Miniony rok 2024 był dla artysty czasem nieustannej pracy nad muzyką i zbierania inspiracji. Ta artystyczna empiria znajdzie swoje ujście zarówno w zbliżającym się sequelu „Połączeń”, tworzonym w duecie z Gibbsem, jak i przede wszystkim na nadchodzących koncertach. Coraz trudniej nazwać je zwykłymi widowiskami – to prawdziwe performance’y, po brzegi naładowane wyjątkowymi emocjami, które pozostają z fanami na długo po wyjściu z sal koncertowych. Coś, co trzeba doświadczyć samemu

CHIVAS (Krystian Gierakowski) – polski raper, piosenkarz, producent muzyczny i autor tekstów, pochodzący ze Zgierza. Karierę rozpoczął pod skrzydłami New Bad Label, a od 2020 roku związany jest z wytwórnią GUGU, gdzie wydał swoje najbardziej popularne albumy. Jego twórczość to unikalne połączenie emocjonalnych tekstów, nowatorskich brzmień i bezkompromisowego stylu.

Pierwszy album Chivasa, „Nauczyłem się przeklinać”, szybko zdobył uznanie, osiągając 4. miejsce na liście OLiS i status podwójnej platynowej płyty. Kolejne krążki, „Młody say10” oraz „Deathcore”, zadebiutowały na 1. miejscu listy sprzedaży, potwierdzając jego miejsce w czołówce polskiej sceny muzycznej. Do jego hitów należą m.in. „Najlepsi pod słońcem” (z gościnnym udziałem Szpaku), „Anyżowe żelki” oraz „Mam na twarzy krew i tym razem nie jest sztuczna”.

Chivas współpracował z wieloma czołowymi artystami, takimi jak Szpaku, White 2115, Bedoes czy Oliwka Brazil, a jego kawałki regularnie zdobywają status złotych i platynowych płyt. Chivas to muzyka, która wykracza poza granice gatunku i inspiruje tysiące słuchaczy!

OTSOCHODZI. Miłosz Stępień, znany jako Otsochodzi, to warszawski raper i autor tekstów, który od lat kształtuje brzmienie współczesnej polskiej sceny hip-hopowej.

Jego muzyczna droga rozpoczęła się od inspiracji klasycznym rapem, jednak z czasem zaczął łączyć ten styl z nowoczesnymi trendami.

Krążki „Miłość” oraz „2011” ukazały jego umiejętność balansowania między nowoczesnym rapem a bardziej emocjonalnym przekazem.

JAN-RAPOWANIE (Jan Stanisław Pasula) – polski raper i autor tekstów z Krakowa. Jego twórczość oscyluje wokół hip-hopu i trapu, co przyniosło mu uznanie na polskiej scenie muzycznej.

Artysta zadebiutował w 2017 roku utworem „Tańczę”, nagranym w ramach projektu SB Starter. W 2018 roku podpisał kontrakt z wytwórnią SB Maffija Label (obecnie SBM Label) i wydał album „Nocna Zmjana”, nagrany wspólnie z producentem Nocnym. Kolejny album, „Plansze”, ukazał się w 2019 roku i zawierał takie utwory jak „Ruchy” i „Układanka”.

W 2022 roku Jan-Rapowanie wydał album „Bufor”, który umocnił jego pozycję w branży muzycznej. Jego muzyka często porusza tematy związane z codziennym życiem, relacjami międzyludzkimi i refleksjami nad rzeczywistością, co przyciąga szerokie grono słuchaczy.

Aktywny artystycznie od ponad dekady, KUBAN to postać, która zawsze charakteryzowała się luzem i błyskotliwością w swoich tekstach. Od amatorskich początków na SoundCloudzie, przez wielomilionowe hity, aż po pełne sale koncertowe, Kuban stał się jednym z filarów nowej fali hip-hopu w Polsce. Po kilkuletniej przerwie i głuchej ciszy Kuban powrócił w 2023 roku z albumem „spokój.”, który okazał się najdojrzalszym i najbardziej dopracowanym materiałem w jego dorobku. Teraz Kuban kontynuuje swoją artystyczną podróż z nowym albumem „Fugazi”, który zapowiada się jako kolejny ważny krok w jego karierze.

„Fugazi” to nie tylko kolejna płyta Kubana, ale także „kropka nad i” w jego artystycznej ewolucji. Mieszanka unikalnych hip-hopowych brzmień z odważnym, aczkolwiek niepozbawionym pazura romansem z popem, posypana gościnnymi udziałami śmietanki towarzyskiej polskiej muzyki – od Pezeta czy Okiego, przez Natalię Szroeder, na Vito Bambino kończąc. Nic dodać, nic ująć – Kuban udowadnia, że potrafi tworzyć muzykę nie tylko dla ucha, ale też dla wnętrza słuchaczy, poruszając ważne tematy i emocje.

Koncert odbędzie się na terenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu, ul. Wrocławska 158.

Podczas wydarzenia czekać będą na Was także dodatkowe atrakcje: strefa food trucków, strefa chillout i szereg atrakcji okołomuzycznych.

Organizatorem koncertu jest NARODOWE CENTRUM POLSKIEJ PIOSENKI, a współorganizatorem imprezy jest CENTRUM WYSTAWIENNICZO –KONGRESOWE.

Radio ESKA objęło koncert patronatem radiowym.

BILETY: 90 zł (I pula), 120 zł (II pula), 140 zł (III pula).