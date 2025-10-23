Opener z kolejnym ogłoszeniem. To prawdziwa bomba

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Teddy Swims zagra na Open’er Festival 2026 – poznaj szczegóły występu

Open’er Festival 2026 z każdym ogłoszeniem wzbudza coraz większe emocje wśród fanów muzyki. Teddy Swims, autor hitu Lose Control, dołączył do line-upu przyszłorocznej edycji i wystąpi w Gdyni 4 lipca. To już drugie dziś ogłoszenie artysty na Open’erze – wcześniej organizatorzy potwierdzili udział Nicka Cave’a & The Bad Seeds.

Kim jest Teddy Swims?

Teddy Swims, a właściwie Jaten Collin Dimsdale (ur. 25 września 1992), to amerykański piosenkarz i autor tekstów. Swims zdobył popularność dzięki tworzeniu muzyki łączącej różne gatunki, m.in. soul, country i pop. Początkowo zyskiwał fanów, publikując covery piosenek na YouTube w latach 2019–2020.

W 2022 roku jego trzecie EP Tough Love zadebiutowało na liście Billboard 200, a prawdziwy przełom przyniósł 2023 rok, gdy wydał przebój Lose Control. Utwór znalazł się w pierwszej dziesiątce list przebojów w wielu krajach i w kolejnym roku osiągnął szczyt Billboard Hot 100.

Debiutancki album studyjny Swimsa I’ve Tried Everything but Therapy (Part 1) (2023), wydany przez Warner Records, trafił do pierwszej dziesiątki list albumów w Australii i Holandii. W 2024 roku MTV uznało Teddy Swimsa za Push Artist of February.

Co czeka fanów na Open’erze 2026?

Występ Teddy Swimsa na Open’er Festival 2026 zapowiada się jako jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń. Artysta znany jest z energetycznych występów na żywo i charakterystycznego, emocjonalnego wokalu, który łączy różne style muzyczne.

Open'er Festival 2026 odbędzie się w Gdyni, a Teddy Swims wystąpi 4 lipca.