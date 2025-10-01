Opener ogłosił pierwszego headlinera. To prawdziwa legenda sceny rockowej

Szukaj
2025.10.01

Foto: @piotr_tarasewicz

Organizatorzy Open’er Festival 2026 ogłosili pierwszego headlinera przyszłorocznej edycji. Na scenie głównej Orange Main Stage wystąpi legendarna brytyjska grupa The Cure. Koncert odbędzie się w piątek, 3 lipca 2026 roku w Gdyni.

To będzie wyjątkowe wydarzenie dla fanów muzyki alternatywnej – formacja dowodzona przez Roberta Smitha od dekad uchodzi za jedną z najważniejszych w historii rocka.

The Cure – legenda rocka i alternatywy

Zespół The Cure ma na swoim koncie aż 14 albumów studyjnych, w tym wydany w 2024 roku krążek Songs Of A Lost World. Płyta została uznana przez krytyków za jedną z trzech najlepszych premier roku, co tylko potwierdza, że muzycy wciąż są w szczytowej formie artystycznej.

Na Open’erze 2026 usłyszymy zarówno nowe utwory, jak i największe klasyki, które na stałe zapisały się w historii muzyki alternatywnej.

Bilety na Open’er Festival 2026 – FanTix i Early Bird

Organizatorzy przygotowali specjalną pulę FanTix, dostępną wyłącznie dla osób zapisanych do newslettera Open’er Festival i Alter Art. Limitowane bilety będzie można zdobyć 7 października 2025 od godziny 12:00 do końca dnia lub do wyczerpania puli.

Dzień później, 8 października 2025 o godzinie 12:00, ruszy sprzedaż Early Bird Tickets na stronie www.opener.pl

Open’er Festival 2026 – muzyczne święto w Gdyni

Open’er Festival to jedno z największych wydarzeń muzycznych w Polsce i w Europie. Co roku gromadzi dziesiątki tysięcy fanów, którzy przyjeżdżają do Gdyni, aby zobaczyć koncerty największych gwiazd światowej sceny.

W 2026 roku The Cure dołącza do grona headlinerów, którzy zapisali się w historii Open’era, a ich występ z pewnością będzie jednym z najważniejszych momentów całego festiwalu.

