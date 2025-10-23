Szukaj
Opener ogłosił kolejnego headlinera. To wielka gwiazda muzycznej alternatywy

Po The Cure, to kolejna rockowa gwiazda przyszłorocznej edycji festiwalu

2025.10.23

opublikował:

Opener ogłosił kolejnego headlinera. To wielka gwiazda muzycznej alternatywy

fot. P. Tarasewicz

Nick Cave & The Bad Seeds headlinerem Open’er Festival 2026

Open’er Festival ogłosił kolejnego headlinera – to Nick Cave & The Bad Seeds, legenda muzyki alternatywnej i rockowej. Pierwszy dzień festiwalu, 2 lipca 2026, na Orange Main Stage w Gdyni, rozpocznie się od ich kultowego występu. To wydarzenie, które z pewnością przyciągnie tysiące fanów z całej Polski i Europy.

„Live God” – nowe wydawnictwo koncertowe Nick Cave & The Bad Seeds

Zespół ogłosił premierę wydawnictwa koncertowego „Live God”, które ukaże się 5 grudnia 2025 nakładem Bad Seed we współpracy z Play It Again Sam. Album dokumentuje trasę koncertową The Wild God Tour z lat 2024–2025, która oczarowała publiczność w Wielkiej Brytanii, Europie i Ameryce Północnej.

Na krążku znalazło się 15 utworów nagranych na żywo, w tym wykonania całego albumu Wild God z 2024 r. oraz klasyków zespołu, takich jak:

  • „From Her To Eternity”

  • „Papa Won’t Leave You, Henry”

  • „Into My Arms”

Nick Cave opisuje koncerty jako „antidotum na rozpacz”, pełne dzikiej i transcendentalnej energii.

Trasa koncertowa „The Wild God Tour” 2026

W 2026 roku trasa zakończy się koncertami w Australii i Nowej Zelandii (luty), a latem powróci do Europy na serię występów plenerowych i festiwali. Start trasy przewidziano na 10 czerwca w Malahide Castle w Irlandii, a zakończenie 28 sierpnia na festiwalu Rock en Seine we Francji. Trasa obejmie m.in.: Niemcy, Danię, Czechy, Austrię, Grecję, Włochy, Belgię, Portugalię, Francję, Wielką Brytanię, Chorwację, Serbię, Rumunię, Norwegię i Litwę.

Wyjątkowym punktem trasy będzie wyprzedany koncert w Preston Park w Brighton (31 lipca) – jedyny występ w Wielkiej Brytanii. Związek Nicka Cave’a z miastem jest wyjątkowy, co sprawia, że koncert będzie kamieniem milowym w historii zespołu.

Formaty i tracklista albumu „Live God”

Album dostępny w przedsprzedaży w formatach:

  • limitowany podwójny winyl (Premium Double Gatefold LP)

  • podwójny CD

  • wersja cyfrowa (Digital)

Tracklista „Live God”:

  1. Frogs

  2. Wild God

  3. O Children

  4. From Her to Eternity

  5. Long Dark Night

  6. Cinnamon Horses

  7. Tupelo

  8. Conversion

  9. Bright Horses

  10. Joy

  11. I Need You

  12. Carnage

  13. Red Right Hand

  14. White Elephant

  15. O Wow O Wow (How Wonderful She Is)

  16. Papa Won’t Leave You, Henry

  17. Into My Arms

  18. As The Waters Cover The Sea

