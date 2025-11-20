CGM

Opener ogłasza mega gwiazdę popu jako headlinerkę imprezy

Halsey headlinerką Open’er Festival 2026 – festiwal ogłasza kolejną światową gwiazdę

Open’er Festival 2026 nie zwalnia tempa. Organizatorzy ogłosili, że do grona headlinerów dołącza Halsey – jedna z największych gwiazd współczesnego popu i alternatywy. Artystka po raz pierwszy wystąpi na scenie w Gdyni 2 lipca, otwierając tegoroczne czwartkowe ogłoszenia. Jej obecność potwierdza, że przyszłoroczna edycja będzie jedną z najbardziej imponujących w historii.

Halsey na Open’erze 2026 – ikona popu i alternatywy

Charyzmatyczna, kreatywna i znana z autentycznego stylu Halsey od lat plasuje swoje albumy na szczytach list sprzedaży. Każdy z jej dotychczasowych projektów trafił do Top 3 w USA, co czyni ją jedną z najważniejszych artystek globalnej sceny. Jej koncert na Orange Main Stage zapowiada się jako jedno z najgorętszych wydarzeń całego festiwalu.

 

Line-up Open’er Festival 2026 – imponujący zestaw headlinerów

Kilka dni temu ujawniono pełną listę artystów, którzy wystąpią na Lotnisku Gdynia-Kosakowo w dniach 1-4 lipca 2026. Tegoroczna edycja łączy różnorodne gatunki – rock, elektronikę, alternatywny pop, R&B i hip-hop. Wśród najważniejszych gwiazd znaleźli się:

  • Nick Cave & The Bad Seeds

  • The Cure

  • Calvin Harris

  • The xx

  • David Byrne

  • Teddy Swims

  • Ethel Cain

To wyjątkowy zestaw artystów, który ma przyciągnąć fanów z całej Europy.

Bilety na Open’er Festival 2026

Bilety dostępne są online do 9 czerwca 2026 lub do wyczerpania puli.

Ceny:

  • Karnet 4 dni: 1149 PLN

  • Karnet weekendowy (pt + sb): 829 PLN

  • Bilet jednodniowy: 549 PLN

  • Karnet 4 dni + pole namiotowe: 1419 PLN

  • Karnet weekendowy + pole namiotowe: 1019 PLN

Do cen doliczana jest opłata serwisowa +5%.

