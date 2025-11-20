Opener ogłasza mega gwiazdę popu jako headlinerkę imprezy

Foto: @piotr_tarasewicz

Halsey headlinerką Open’er Festival 2026 – festiwal ogłasza kolejną światową gwiazdę

Open’er Festival 2026 nie zwalnia tempa. Organizatorzy ogłosili, że do grona headlinerów dołącza Halsey – jedna z największych gwiazd współczesnego popu i alternatywy. Artystka po raz pierwszy wystąpi na scenie w Gdyni 2 lipca, otwierając tegoroczne czwartkowe ogłoszenia. Jej obecność potwierdza, że przyszłoroczna edycja będzie jedną z najbardziej imponujących w historii.

Halsey na Open’erze 2026 – ikona popu i alternatywy

Charyzmatyczna, kreatywna i znana z autentycznego stylu Halsey od lat plasuje swoje albumy na szczytach list sprzedaży. Każdy z jej dotychczasowych projektów trafił do Top 3 w USA, co czyni ją jedną z najważniejszych artystek globalnej sceny. Jej koncert na Orange Main Stage zapowiada się jako jedno z najgorętszych wydarzeń całego festiwalu.