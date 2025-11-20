Opener ogłasza mega gwiazdę popu jako headlinerkę imprezy

Foto: @piotr_tarasewicz
Halsey headlinerką Open’er Festival 2026 – festiwal ogłasza kolejną światową gwiazdę
Open’er Festival 2026 nie zwalnia tempa. Organizatorzy ogłosili, że do grona headlinerów dołącza Halsey – jedna z największych gwiazd współczesnego popu i alternatywy. Artystka po raz pierwszy wystąpi na scenie w Gdyni 2 lipca, otwierając tegoroczne czwartkowe ogłoszenia. Jej obecność potwierdza, że przyszłoroczna edycja będzie jedną z najbardziej imponujących w historii.
Halsey na Open’erze 2026 – ikona popu i alternatywy
Charyzmatyczna, kreatywna i znana z autentycznego stylu Halsey od lat plasuje swoje albumy na szczytach list sprzedaży. Każdy z jej dotychczasowych projektów trafił do Top 3 w USA, co czyni ją jedną z najważniejszych artystek globalnej sceny. Jej koncert na Orange Main Stage zapowiada się jako jedno z najgorętszych wydarzeń całego festiwalu.
Line-up Open’er Festival 2026 – imponujący zestaw headlinerów
Kilka dni temu ujawniono pełną listę artystów, którzy wystąpią na Lotnisku Gdynia-Kosakowo w dniach 1-4 lipca 2026. Tegoroczna edycja łączy różnorodne gatunki – rock, elektronikę, alternatywny pop, R&B i hip-hop. Wśród najważniejszych gwiazd znaleźli się:
-
Nick Cave & The Bad Seeds
- The Cure
-
Calvin Harris
-
The xx
-
David Byrne
-
Teddy Swims
-
Ethel Cain
To wyjątkowy zestaw artystów, który ma przyciągnąć fanów z całej Europy.
Bilety na Open’er Festival 2026
Bilety dostępne są online do 9 czerwca 2026 lub do wyczerpania puli.
Ceny:
-
Karnet 4 dni: 1149 PLN
-
Karnet weekendowy (pt + sb): 829 PLN
-
Bilet jednodniowy: 549 PLN
-
Karnet 4 dni + pole namiotowe: 1419 PLN
-
Karnet weekendowy + pole namiotowe: 1019 PLN
Do cen doliczana jest opłata serwisowa +5%.