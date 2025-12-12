Opener ogłasza kolejną gwiazdę przyszłorocznej edycji

Foto: @piotr_tarasewicz

Addison Rae wystąpi na Open’er Festival 2026

Organizatorzy Open’er Festival ogłosili kolejną gwiazdę przyszłorocznej edycji – Addison Rae. Popularna amerykańska artystka wystąpi na Orange Main Stage 4 lipca w Gdyni, przyciągając fanów popu z całego świata.

Addison Rae – nowa gwiazda globalnej popkultury

Po przełomowym roku, w którym wydała jeden z najlepiej ocenianych popowych albumów na świecie i otrzymała pierwszą nominację do Grammy, Addison Rae umacnia swoją pozycję w międzynarodowej popkulturze. Jej koncert na Open’erze to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń muzycznych nadchodzącego lata.

Bilety na Open’er Festival 2026

Fani już teraz mogą kupować bilety na występ Addison Rae na stronie opener.pl. To wyjątkowa okazja, aby zobaczyć w akcji artystkę, która w krótkim czasie zdobyła ogromną popularność i uznanie na całym świecie.