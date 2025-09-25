Szukaj
CGM

Oliwka Brazil: „Musiałam urodzić lame raperki, donosiłam ciążę”

"Wraca z mlekiem twoja stara".

2025.09.25

opublikował:

Oliwka Brazil: „Musiałam urodzić lame raperki, donosiłam ciążę”

fot. @cactus_shoots

Po krótkiej ciszy, Oliwka wraca w starym, bezkompromisowym stylu – pewna siebie, ostra i nieokiełznana. „Brazil” to numer, w którym Oliwka łączy charakterystyczny pazur z bezpośrednimi, nieocenzurowanymi wersami, pokazując raz jeszcze, że jest jedną z najbardziej wyrazistych postaci na scenie. To utwór dla tych, którzy cenią autentyczność, szczerość i rap bez filtra.

„Wraca z mlekiem twoja stara”

„Brazil” to deklaracja – Oliwka jest i pozostaje jedną z najważniejszych postaci w polskim rapie. Oliwka Brazil wchodzi ponownie do gry, by przypomnieć, kto tu naprawdę jest matką polskiego rapu.

Raperka zaprosiła na plan klipu sporo internetowych gwiazd. Na ekranie pojawiły się m.in. Natsu i Modelki.

Tagi


Popularne newsy

Ten Typ Mes ponownie uderza w Tedego
NEWS

Ten Typ Mes ponownie uderza w Tedego

Polski festiwal odwołany. „Rozpoczęliśmy analizę tego, co poszło nie tak”
NEWS

Polski festiwal odwołany. „Rozpoczęliśmy analizę tego, co poszło nie tak”

Polacy nie chcą iść na wojnę. Pih proponuje inny sposób na obronę kraju
NEWS

Polacy nie chcą iść na wojnę. Pih proponuje inny sposób na obronę kraju

Polski raper musiał odwołać koncert, ponieważ właściciel klubu pojechał na wakacje
NEWS

Polski raper musiał odwołać koncert, ponieważ właściciel klubu pojechał na wakacje

Hailey Bieber w ciąży? Fani podsycają plotki po rodzinnych zdjęciach opublikowanych przez Justina Biebera
NEWS

Hailey Bieber w ciąży? Fani podsycają plotki po rodzinnych zdjęciach opublikowanych przez Justina Biebera

Taylor Swift jest w poważnym niebezpieczeństwie?
NEWS

Taylor Swift jest w poważnym niebezpieczeństwie?

Jak doszło do udziału Quebonafide (właściwie Jakuba Grabowskiego) w Bitwie o Południe?
NEWS

Jak doszło do udziału Quebonafide (właściwie Jakuba Grabowskiego) w Bitwie o Południe?

Polecane

CGM
„Nie wypada” – muzyczny manifest PAULI ROMY przeciwko społecznym osądom

„Nie wypada” – muzyczny manifest PAULI ROMY przeciwk ...

"Jeśli mogłabym coś zrobić dla siebie, to dobrych rad już dłużej słuchać nie będę".

46 minut temu

CGM
OLiS: Mata ustępuje miejsca globalnej gwieździe

OLiS: Mata ustępuje miejsca globalnej gwieździe

Nowość na szczycie zestawienia.

57 minut temu

CGM
The Voice of Poland: Zacięta dyskusja trenerów o Beyoncé. Padły mocne słowa

The Voice of Poland: Zacięta dyskusja trenerów o Beyoncé. Padły mocne ...

Michał Szpak o przemianach w branży muzycznej

3 godziny temu

CGM
Brat Billie Eilish oświadczył się modelce z polskimi korzeniami

Brat Billie Eilish oświadczył się modelce z polskimi korzeniami

Producent muzyczny i modelka zaręczyli się 22 września

3 godziny temu

CGM
Mariah Carey straciła matkę i siostrę podczas pracy nad płytą

Mariah Carey straciła matkę i siostrę podczas pracy nad płytą

Wokalistka nie zdążyła pogodzić się z siostrą przed jej śmiercią

6 godzin temu

CGM
Oskarżyciele Michaela Jacksona z filmu „Leaving Neverland” żądają 400 milionów dolarów

Oskarżyciele Michaela Jacksona z filmu „Leaving Neverland” ...

Robson i Safechuck twierdzą, że byli wykorzystywani przez Jacksona jak byli dziećmi

6 godzin temu