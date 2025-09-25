Oliwka Brazil: „Musiałam urodzić lame raperki, donosiłam ciążę”

fot. @cactus_shoots

Po krótkiej ciszy, Oliwka wraca w starym, bezkompromisowym stylu – pewna siebie, ostra i nieokiełznana. „Brazil” to numer, w którym Oliwka łączy charakterystyczny pazur z bezpośrednimi, nieocenzurowanymi wersami, pokazując raz jeszcze, że jest jedną z najbardziej wyrazistych postaci na scenie. To utwór dla tych, którzy cenią autentyczność, szczerość i rap bez filtra.

„Wraca z mlekiem twoja stara”

„Brazil” to deklaracja – Oliwka jest i pozostaje jedną z najważniejszych postaci w polskim rapie. Oliwka Brazil wchodzi ponownie do gry, by przypomnieć, kto tu naprawdę jest matką polskiego rapu.

Raperka zaprosiła na plan klipu sporo internetowych gwiazd. Na ekranie pojawiły się m.in. Natsu i Modelki.