Olivia Rodrigo broni Jimmy’ego Kimmela. Wsparcie po zawieszeniu programu

Olivia Rodrigo wyraziła swoje oburzenie po decyzji ABC o zawieszeniu Jimmy’ego Kimmela. Artystka nazwała to przykładem „rażącej cenzury i nadużycia władzy” i jasno stanęła po stronie prowadzącego talk-show, broniąc wolności słowa.

Reposty i komentarze w mediach społecznościowych

Olivia udostępniła na Instagramie oświadczenie SAG-AFTRA, które broni Jimmy’ego Kimmela, dodając własne komentarze. Ponadto podzieliła się fragmentem wywiadu Davida Lettermana dla The Atlantic, w którym legendarny prowadzący krytykuje decyzję Disneya: „Nie możesz zwalniać kogoś, bo boisz się lub próbujesz przypodobać się autorytarnej, kryminalnej administracji w Białym Domu. To po prostu nie tak działa.”

Hollywood staje w obronie Kimmela

Wielu znanych artystów i twórców w Hollywood publicznie popiera Jimmy’ego Kimmela w obliczu krytyki i zawieszenia programu. Olivia Rodrigo dołącza do tego grona, pokazując, że wolność słowa i wsparcie dla prowadzących talk-show są dla niej ważne.