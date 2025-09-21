Szukaj
Olivia Rodrigo broni Jimmy’ego Kimmela. Wsparcie po zawieszeniu programu

Młoda wokalistka wyraziła swoje oburzenie po decyzji ABC

2025.09.21

Olivia Rodrigo broni Jimmy’ego Kimmela. Wsparcie po zawieszeniu programu

Olivia Rodrigo wyraziła swoje oburzenie po decyzji ABC o zawieszeniu Jimmy’ego Kimmela. Artystka nazwała to przykładem „rażącej cenzury i nadużycia władzy” i jasno stanęła po stronie prowadzącego talk-show, broniąc wolności słowa.

Reposty i komentarze w mediach społecznościowych

Olivia udostępniła na Instagramie oświadczenie SAG-AFTRA, które broni Jimmy’ego Kimmela, dodając własne komentarze. Ponadto podzieliła się fragmentem wywiadu Davida Lettermana dla The Atlantic, w którym legendarny prowadzący krytykuje decyzję Disneya:

„Nie możesz zwalniać kogoś, bo boisz się lub próbujesz przypodobać się autorytarnej, kryminalnej administracji w Białym Domu. To po prostu nie tak działa.”

Hollywood staje w obronie Kimmela

Wielu znanych artystów i twórców w Hollywood publicznie popiera Jimmy’ego Kimmela w obliczu krytyki i zawieszenia programu. Olivia Rodrigo dołącza do tego grona, pokazując, że wolność słowa i wsparcie dla prowadzących talk-show są dla niej ważne.

