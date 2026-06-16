Olivia Rodrigo bije rekordy streamingu. Jej nowy album podbił Spotify i Amazon Music

Olivia Rodrigo osiągnęła kolejny ogromny sukces w swojej karierze. Jej najnowszy album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love pobił rekordy streamingowe na największych platformach muzycznych na świecie.

Wydawnictwo, które ukazało się 12 czerwca 2026 roku, natychmiast stało się jednym z najgłośniejszych premier muzycznych roku.

Rekordowy start na Spotify

Według informacji przekazanych przez platformę Spotify na portalu X, album Olivii Rodrigo został najczęściej odtwarzanym krążkiem w ciągu jednego dnia w 2026 roku wśród artystek.

To oznacza, że wokalistka ponownie umocniła swoją pozycję jednej z najpopularniejszych gwiazd pop na świecie.

Największy debiut Amazon Music w 2026 roku

Sukces albumu nie ograniczył się jednak tylko do Spotify. Serwis Amazon Music poinformował, że nowa płyta Rodrigo osiągnęła najlepszy globalny wynik odtworzeń w pierwszych 24 godzinach w 2026 roku.

To kolejny dowód na ogromne zainteresowanie jej twórczością tuż po premierze.

Londyn i Manchester inspiracją dla nowej płyty

Olivia Rodrigo zdradziła, że duża część materiału na album powstała w Londynie, który ma dla niej szczególne znaczenie.

„Czuję się tam najlepszą wersją siebie. Napisałam tam wiele piosenek na album. Może to przez pogodę – kiedy cały czas pada, chce się siedzieć w domu z gitarą i pisać.”

Artystka dodała również, że inspiracją były dla niej także podróże do Manchesteru – miasta znanego z takich zespołów jak Oasis, The Smiths, Joy Division oraz The Stone Roses.

„Było tak deszczowo, że pomyślałam: nic dziwnego, że stąd pochodzi tyle świetnych zespołów!”

Olivia Rodrigo o problemach ze słuchem

W wywiadzie dla radia KISS FM wokalistka zaskoczyła również wyznaniem dotyczącym swojego zdrowia.

Przyznała, że ma częściową utratę słuchu w jednym uchu.

„Jestem w około 60 procentach głucha na lewe ucho. Jeśli usiądziesz po tej stronie i spróbujesz mi coś wyszeptać, nie usłyszę tego.”

Dodała też z humorem, że zawsze prosi rozmówców, aby mówili do jej prawego ucha.

Problem wykryty już w dzieciństwie

Artystka zdradziła, że jej problemy ze słuchem zostały wykryte już w wieku przedszkolnym podczas rutynowych badań.

Wcześniej w wywiadach wspominała również, że potrafi żartować z tej sytuacji, porównując się do swojej przyjaciółki – fotografki Petra Collins – która z kolei ma problemy ze wzrokiem.

Globalny sukces Olivii Rodrigo

Nowy album potwierdza, że Olivia Rodrigo pozostaje jedną z najważniejszych postaci współczesnej muzyki pop. Każda jej premiera natychmiast bije rekordy popularności, a artystka konsekwentnie umacnia swoją pozycję na światowej scenie muzycznej.