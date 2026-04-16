OKI ogłasza MOSHPIT MEMBER TOUR. Ruszyła sprzedaż biletów

OKI nie zwalnia tempa i chwilę po premierze pierwszej części albumu „REKLAMACJA’47” ogłosił jesienną trasę koncertową. MOSHPIT MEMBER TOUR obejmie cztery duże miasta i zapowiada się jako jedno z najmocniejszych wydarzeń rapowych tego roku.
Cztery miasta, cztery wielkie koncerty
W ramach trasy OKI odwiedzi największe hale koncertowe w Polsce:
- 30.10 – Atlas Arena
- 28.11 – Hala Stulecia
- 05.12 – ERGO ARENA
- 12.12 – TAURON Arena Kraków
Trasa obejmie zaledwie cztery przystanki, ale rozłożone w czasie — w ciągu niespełna siedmiu tygodni.
Sprzedaż biletów już wystartowała
Sprzedaż wejściówek na MOSHPIT MEMBER TOUR ruszyła 16 kwietnia o godzinie 14:47. Biorąc pod uwagę popularność artysty, można spodziewać się szybkiego wyprzedania części puli.
„REKLAMACJA’47” i nietypowa premiera
Ogłoszenie trasy to kolejny krok w promocji nowego projektu OKI. Album „REKLAMACJA’47” będzie składał się z trzech części, a jego premiera została rozłożona w czasie.
Na start słuchacze otrzymali ponad 12-minutowe wideo zawierające cztery utwory, w tym „my love” nagrany z Machine Gun Kelly.
Co już wiemy o albumie?
Pierwsza część projektu zawiera utwory:
- „my love”
- „shoota!!!”
- „Ile byś dał?”
- „nobodylovesu”
Za produkcję odpowiadają m.in. Atutowy oraz bvdy47. Całość tworzy spójny materiał będący CD 1 z potrójnego wydania.
Kiedy premiera całości?
- CD 1 – już dostępne
- CD 2 – data nieznana (może pojawić się w każdej chwili)
- CD 3 – 12 czerwca 2026 (razem z fizycznym wydaniem albumu)
Album ukaże się nakładem 2020 Label, a wraz z nim do sprzedaży trafi limitowany merch.