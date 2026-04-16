OKI ogłasza MOSHPIT MEMBER TOUR. Ruszyła sprzedaż biletów

OKI nie zwalnia tempa i chwilę po premierze pierwszej części albumu „REKLAMACJA’47” ogłosił jesienną trasę koncertową. MOSHPIT MEMBER TOUR obejmie cztery duże miasta i zapowiada się jako jedno z najmocniejszych wydarzeń rapowych tego roku.

Cztery miasta, cztery wielkie koncerty

W ramach trasy OKI odwiedzi największe hale koncertowe w Polsce:

30.10 – Atlas Arena

28.11 – Hala Stulecia

05.12 – ERGO ARENA

12.12 – TAURON Arena Kraków

Trasa obejmie zaledwie cztery przystanki, ale rozłożone w czasie — w ciągu niespełna siedmiu tygodni.

Sprzedaż biletów już wystartowała

Sprzedaż wejściówek na MOSHPIT MEMBER TOUR ruszyła 16 kwietnia o godzinie 14:47. Biorąc pod uwagę popularność artysty, można spodziewać się szybkiego wyprzedania części puli.

„REKLAMACJA’47” i nietypowa premiera

Ogłoszenie trasy to kolejny krok w promocji nowego projektu OKI. Album „REKLAMACJA’47” będzie składał się z trzech części, a jego premiera została rozłożona w czasie.

Na start słuchacze otrzymali ponad 12-minutowe wideo zawierające cztery utwory, w tym „my love” nagrany z Machine Gun Kelly.

Co już wiemy o albumie?

Pierwsza część projektu zawiera utwory:

„my love”

„shoota!!!”

„Ile byś dał?”

„nobodylovesu”

Za produkcję odpowiadają m.in. Atutowy oraz bvdy47. Całość tworzy spójny materiał będący CD 1 z potrójnego wydania.

Kiedy premiera całości?

CD 1 – już dostępne

CD 2 – data nieznana (może pojawić się w każdej chwili)

CD 3 – 12 czerwca 2026 (razem z fizycznym wydaniem albumu)

Album ukaże się nakładem 2020 Label, a wraz z nim do sprzedaży trafi limitowany merch.