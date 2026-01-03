Ogromny wzrost odsłuchów utworów Prince’a po finale „Stranger Things”

Finał serialu „Stranger Things” przyniósł nie tylko emocjonalne zakończenie jednej z najpopularniejszych produkcji Netflixa, ale także spektakularny wzrost zainteresowania muzyką Prince’a. Utwory „Purple Rain” oraz „When Doves Cry” zanotowały ponad dwukrotny wzrost liczby odtworzeń na Spotify tuż po emisji ostatniego odcinka.

Finał „Stranger Things” i jego wpływ na muzykę lat 80.

Piąty i zarazem finałowy sezon „Stranger Things” zadebiutował 1 stycznia i ukazał ostatnią walkę mieszkańców Hawkins z Vecną oraz ostateczne zniszczenie Drugiej Strony. Produkcja, znana z nostalgicznego klimatu lat 80., ponownie udowodniła, jak ogromny wpływ ma na współczesną kulturę i gusta muzyczne młodszych pokoleń.

Obok gwiazdorskiej obsady – w tym Millie Bobby Brown, Finna Wolfharda, Winony Ryder, Joe Keery’ego czy Mayi Hawke – ogromną rolę odegrała ścieżka dźwiękowa, wypełniona kultowymi hitami tamtej dekady.

„Purple Rain” i „When Doves Cry” biją rekordy na Spotify

Według danych cytowanych przez branżowe media, „Purple Rain” zanotowało 243-procentowy wzrost globalnych odsłuchań, a w przypadku pokolenia Gen Z wzrost sięgnął aż 577 procent. Równie imponujące wyniki osiągnął utwór „When Doves Cry”, który zwiększył liczbę globalnych streamów o 200 procent, a wśród słuchaczy Gen Z – o 128 procent.

Łącznie cały katalog Prince’a odnotował 190-procentowy wzrost odsłuchań, przy czym aż 88 procent tego wzrostu pochodzi wyłącznie od przedstawicieli młodego pokolenia.

Muzyczne momenty, które zapisały się w historii serialu

Finał „Stranger Things” przyniósł również inne zapamiętane chwile muzyczne. Ostatnim utworem całej serii został legendarny singiel „Heroes” Davida Bowiego. Jak zdradził współtwórca serialu Ross Duffer, wybór piosenki był sugestią Joe Keery’ego, który poza aktorstwem rozwija także karierę muzyczną pod pseudonimem Djo.

Twórcy podkreślili, że utwór idealnie oddaje ducha serialu i stanowi symboliczne zwieńczenie wieloletniej historii bohaterów z Hawkins.