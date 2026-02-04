Ofiara R. Kelly’ego przełamuje milczenie w pierwszym wywiadzie telewizyjnym

fot. mat. pras.

Reshonda Landfair, która wcześniej zeznawała jako Jane Doe w federalnym procesie R. Kelly’ego w 2022 roku, po raz pierwszy wystąpiła w telewizji, aby opowiedzieć o swoim doświadczeniu i promować swoją nową książkę. Memoir Landfair nosi tytuł “Who’s Watching Shorty?: Reclaiming Myself from the Shame of R. Kelly’s Abuse” i ujawnia wstrząsające szczegóły jej relacji z raperem.

Trauma i konsekwencje przemocy

Landfair przyznała, że czas spędzony z Kellym był dla niej niezwykle trudny emocjonalnie:



„Byłam pusta, bardzo zagubiona w środku. Nie wiedziałam, czego się spodziewać i czułam wstyd.” Zapytana o to, dlaczego nie zeznawała w wcześniejszych procesach Kelly’ego, odpowiedziała:



„Bbyłam szkolona i manipulowana od 13. roku życia, wierzyłam w kłamstwa, które sama powtarzałam. Czułam się zagubiona i nie wiedziałam, co jest prawdą, a co nie.”

Reakcja publiczności na materiały wideo

Landfair odniosła się również do sytuacji, w której wideo seksualne z jej udziałem stało się publiczne. Podkreśliła, że reakcje społeczne i żarty internetowe sprawiały, że czuła się bardziej jak obiekt kpin niż ofiara:



„To było bardzo przygnębiające, wiedząc, że moje ciało jest wystawiane na pokaz i traktowane jak zabawka.”

Wyrok i obecna sytuacja R. Kelly’ego

R. Kelly obecnie przebywa w więzieniu FCI Butner Medium I w Karolinie Północnej, odsiadując łączny wyrok 31 lat za liczne zarzuty związane z wykorzystywaniem seksualnym nieletnich. W zeszłym roku próbował uzyskać nowy proces i wykluczyć prokuratorów z Chicago z jego sprawy, lecz wniosek został odrzucony przez sędzię Marthę Pacold, która nazwała go „ekstremalnym i drastycznym”.