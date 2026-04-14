Offset wrócił na scenę po postrzale. Występ na wózku inwalidzkim

pojawił się na scenie po raz pierwszy od momentu, gdy został postrzelony przed jednym z kasyn. Raper wjechał na scenę na wózku inwalidzkim.
Do zdarzenia doszło 6 kwietnia przed hotelem i kasynem Seminole Hard Rock. Raper został ranny, jednak obrażenia nie zagrażały jego życiu.
Już kilka dni później został wypisany ze szpitala i zapowiedział, że skupi się na rodzinie, zdrowiu i muzyce.
Pierwszy koncert po hospitalizacji
Kilka dni po wyjściu ze szpitala
wrócił na scenę. Raper wjechał na scenę na wózku inwalidzkim, co natychmiast poruszyło publiczność. Offset
Po chwili artysta wstał i rozpoczął normalny występ, a fani oświetlili salę latarkami w telefonach.
Po koncercie raper opublikował w mediach społecznościowych nagrania i zdjęcia zza kulis, podpisując je krótkim „Real Love”.
Występ miał symboliczny wymiar – był nie tylko powrotem na scenę, ale też pokazem determinacji po traumatycznym wydarzeniu.
Śledztwo w sprawie strzelaniny
Według medialnych doniesień policja nadal prowadzi dochodzenie w sprawie incydentu. W związku ze sprawą zatrzymany został inny raper,
, który jednak zaprzecza jakimkolwiek powiązaniom ze strzelaniną. Lil Tjay