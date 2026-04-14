Offset wrócił na scenę po postrzale. Występ na wózku inwalidzkim

Offset pojawił się na scenie po raz pierwszy od momentu, gdy został postrzelony przed jednym z kasyn. Raper wjechał na scenę na wózku inwalidzkim.

Strzały pod kasynem i szybki powrót

Do zdarzenia doszło 6 kwietnia przed hotelem i kasynem Seminole Hard Rock. Raper został ranny, jednak obrażenia nie zagrażały jego życiu.

Już kilka dni później został wypisany ze szpitala i zapowiedział, że skupi się na rodzinie, zdrowiu i muzyce.

Pierwszy koncert po hospitalizacji

Kilka dni po wyjściu ze szpitala Offset wrócił na scenę. Raper wjechał na scenę na wózku inwalidzkim, co natychmiast poruszyło publiczność.

Po chwili artysta wstał i rozpoczął normalny występ, a fani oświetlili salę latarkami w telefonach.

Emocjonalny powrót

Po koncercie raper opublikował w mediach społecznościowych nagrania i zdjęcia zza kulis, podpisując je krótkim „Real Love”.

Występ miał symboliczny wymiar – był nie tylko powrotem na scenę, ale też pokazem determinacji po traumatycznym wydarzeniu.