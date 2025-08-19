Offset przyznaje, że jego nowa piosenka „Move On” jest o Cardi B

fot. YouTube

Offset potwierdził, że jego najnowszy utwór „Move On” powstał z inspiracji jego relacją z Cardi B. W rozmowie z Associated Press artysta wyjaśnił przesłanie piosenki.

– „To jest o pójściu dalej, w pokoju. Taki ma być przekaz – miłość i spokój” – powiedział Offset.

Dodał też, że utwór zamyka jego nadchodzący album, ponieważ symbolicznie kończy pewien rozdział:|

– „To był wspaniały czas, ale koniec końców ta historia jest już zamkniętą książką. Ani ja, ani Cardi nie powinniśmy się już tym zajmować.”

Nowy album Offseta „KIARI”

Offset przygotowuje się do premiery swojego nowego albumu zatytułowanego „KIARI”, którego wydanie zaplanowano na 22 sierpnia. Raper podkreśla, że „Move On” stanowi ostatni akcent projektu, nadając mu osobisty i refleksyjny charakter.

Szanse na wspólny album z Quavo

Offset zdradził także, że nie wyklucza współpracy z Quavo, z którym w przeszłości miał napięte relacje. Obaj raperzy starają się obecnie odbudować więzi.

– „To możliwe. Na razie nie było rozmów o wspólnym albumie, ale najpierw chcemy po prostu sprawdzić, jak u każdego wygląda życie. ‘Wszystko dobrze?’ – to jest najważniejsze.” – wyjaśnił Offset. Przyznał również, że wziął odpowiedzialność za swoje wcześniejsze błędy, które doprowadziły do konfliktu: – „Na początku udawałem twardego, jakby mnie to nie obchodziło. Ale w końcu zrozumiałem, że się myliłem. Teraz chcę tylko tego, co najlepsze.”

Offset i Quavo – rodzina ponad wszystko

Podczas rozmowy w podcaście 7PM in Brooklyn, Offset podkreślił, że relacje z Quavo są obecnie najlepsze od dawna.