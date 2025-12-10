Of Monsters and Men w Warszawie

Islandzki indie-folkowy zespół Of Monsters and Men ogłosił koncert w Warszawie. Wydarzenie odbędzie się 18 czerwca 2026 roku w Klubie Stodoła, a bilety trafią do sprzedaży w kilku etapach:

Przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowy : od 10 grudnia 2025, godz. 10:00

Przedsprzedaż Ticketmaster : od 11 grudnia 2025, godz. 10:00

Sprzedaż ogólna LiveNation.pl: od 12 grudnia 2025, godz. 10:00

„All Is Love and Pain in the Mouse Parade” – nowy album zespołu

Czwarte wydawnictwo zespołu nosi tytuł „All Is Love and Pain in the Mouse Parade”. To zbiór opowieści o miłości i bólu, które współistnieją i wzajemnie się uzupełniają. Album obejmuje historie intymne, codzienne doświadczenia oraz metaforyczne obrazy, takie jak losy myszy mieszkającej w opuszczonym domu zimą.

Dualistyczne podejście Nanny Hilmarsdóttir i Ragnara Þórhallssona

Współwokalistka Nanna Hilmarsdóttir i współwokalista Ragnar Þórhallsson snują historie z dwóch odmiennych perspektyw. Nanna podkreśla, że album dotyka „dualistycznej natury rzeczy — tam, gdzie jest miłość, musi być też ból. Tak naprawdę nie da się mieć jednego bez drugiego”.

Ragnar dodaje: „To w pewnym sensie album o dorastaniu, ale także o powrocie do domu poprzez pogodzenie się z przeszłością”.

Powrót po sześciu latach

Od premiery albumu Fever Dream minęło sześć lat. W tym czasie zespół wydał EP-kę, dokumentował swoją twórczość i zajmował się projektami solowymi, jednocześnie powiększając rodziny. Jak mówi Nanna: „Po 10 latach ciągłego cyklu album-i-trasa przyszedł czas na ponowną ocenę wszystkiego. Zdecydowanie przyszedł czas na zmianę myślenia.”

Nowe brzmienie i energia

Członkowie zespołu zmienili otoczenie i na jakiś czas zrezygnowali z wytwórni, aby „odkryć na nowo więź, którą czuliśmy, gdy zaczynaliśmy”. Efektem jest odświeżone brzmienie albumu, pełne dobrej zabawy i energii.