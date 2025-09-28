Szukaj
Oasis wrócą na scenę w 2026 r.?

2025.09.28

opublikował:

Oasis wrócą na scenę w 2026 r.?

fot. Greg Williams

Po tym jak Oasis ogłosili powrót na scenę i podali daty koncertów trasy Live 25, w przestrzeni publicznej pojawiło się kilka pytań. Podstawowe brzmiało oczywiście, czy do tej reaktywacji w ogóle dojdzie i czy Gallagherowie nie pokłócą się jeszcze przed pierwszym koncertem? Obawy okazały się niepotrzebne – z pojawiających się migawek można wywnioskować, że atmosfera w grupie jest znakomita. Kolejną nurtującą fanów kwestią było to, czy zespół zdecyduje się nagrać nowy album, ale na to póki co się nie zanosi. Wreszcie pozostała kwestia tego, czy Live 25 to jednorazowe przedsięwzięcie, czy też można spodziewać się koncertów grupy także w przyszłym roku?

Oasis wrócą w 2026 r.?

Grupa żegna się dziś z Europą, ale do końca roku ma zaplanowane jeszcze koncerty w Azji, Australii i Ameryce Południowej. Na tym zakończy się Live 25, ale czy zakończy się również koncertowanie Oasis? Podczas wczorajszego koncertu w Londynie Liam dał fanom nadzieję na nowe daty występów w 2026 r.

Przed wieńczącym set „Champagne Supernova” młodszy z braci Gallagherów podziękował fanom za wsparcie i za to, że nie przestali wierzyć, po czym powiedział… „Do zobaczenia w przyszłym roku”. Czy Liam zapowiedział tym samym powrót grupy czy też zwyczajnie się zapędził? Jeśli pierwszy wariant, to czy jest szansa, że w 2026 r. Oasis mogliby dotrzeć do Polski? Pozostaje trzymać kciuki.

