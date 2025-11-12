CGM

Oasis kończą australijską trasę. Liam Gallagher znowu sugeruje kolejne koncerty w 2026 roku

„Dzięki, że z nami wytrzymaliście. Wiemy, że czasem byliśmy dupkami”

2025.11.12

fot. facebook / @OasisOfficial

„Dzięki, że z nami wytrzymaliście. Wiemy, że czasem byliśmy dupkami” – powiedział Liam Gallagher podczas finałowego koncertu w Sydney.

320 tysięcy fanów na australijskiej trasie

Australijska część ogromnej trasy „Live ‘25”  Oasis dobiegła końca w sobotę, 8 listopada, koncertem w Sydney. Brytyjska grupa zagrała wcześniej trzy wieczory w Melbourne’s Marvel Stadium (31 października oraz 1 i 4 listopada), a następnie dwa koncerty w Sydney’s Accord Stadium (7 i 8 listopada). Na wszystkich występach supportem byli Ball Park Music, indie rockowa grupa z Brisbane.

Liam Gallagher: „Macie cudowny kraj”

Podczas finałowego koncertu Liam Gallagher zwrócił się do australijskiej publiczności słowami:

„Dzięki, że z nami wytrzymaliście. Wiemy, że czasem byliśmy dupkami. Wasze wsparcie postawiło nas z powrotem na mapie. Szacunek! Macie cudowny, cholernie fajny kraj. Do zobaczenia ponownie.”

Jak dotąd nie ogłoszono jeszcze żadnych koncertów na 2026 rok, jednak Liam już wcześniej sugerował możliwość kolejnych występów.
27 września, podczas show na Wembley Stadium, powiedział:

„Dziękuję wam za to, że zachowaliście wiarę i przywróciliście ten zespół światu. Do zobaczenia w przyszłym roku.”

Plotki o koncertach w Knebworth i Manchesterze

Zespół ma przed sobą jeszcze kilka koncertów w Ameryce Południowej, po których zakończy tegoroczną trasę. W ostatnich miesiącach pojawiło się jednak wiele plotek o planowanych występach w 2026 roku – w tym o koncertach w Knebworth lub Etihad Stadium w Manchesterze, które mogłyby uczcić 30. rocznicę historycznych występów w Knebworth i Maine Road.

W październiku nawet członkini Izby Lordów, Lady Taylor of Stevenage, przypadkowo ujawniła w swoim wystąpieniu, że Oasis zagrają pięć koncertów w Knebworth w przyszłym roku – zanim szybko się z tego wycofała, tłumacząc, że „mówiła hipotetycznie”.

Australijska trasa pobiła rekordy frekwencji

Trasa Oasis w Australii była jedną z najliczniej odwiedzanych tras koncertowych w kraju w 2025 roku. Według doniesień, czujniki Seismology Research Centre w Melbourne zarejestrowały nawet drgania ziemi w czasie występów.

James Young, właściciel kultowego Cherry Bar w Melbourne (miejsca, które Noel Gallagher rzekomo chciał kupić w 2002 roku), napisał po koncertach:

„Najciemniej jest przed świtem. Melbourne i Cherry Bar potrzebowały bohatera – kto by pomyślał, że przyjdzie w postaci dwóch bezczelnych chłopaków z Manchesteru!”

Powrót Boneheada

W kolejnych dniach Oasis przeniosą się do Ameryki Południowej, gdzie zagrają:

  • dwa koncerty w Estadio Mâs Monumental w Buenos Aires (15–16 listopada),

  • jeden w Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos w Santiago (19 listopada),

  • oraz dwa w MorumBIS w São Paulo (22–23 listopada).

Do składu dołączy ponownie Paul “Bonehead” Arthurs, który tymczasowo opuścił trasę, by kontynuować leczenie raka prostaty. Muzyk otrzymał wcześniej pozytywną diagnozę po walce z rakiem migdałków w 2022 roku, ale w tym roku musiał przejść kolejną terapię. Podczas jego nieobecności zespół występował z tekturową podobizną Boneheada, a jego partię gitarową grał Mike Moore z solowego zespołu Liama Gallaghera.

