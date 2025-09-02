Szukaj
Oasis dedykują „Live Forever” ofiarom strzelaniny w Minneapolis podczas koncertu w New Jersey

Oasis regularnie składają hołdy podczas trasy

2025.09.02

opublikował:

fot. facebook / @OasisOfficial

Wsparcie dla rodzin poszkodowanych

Podczas pierwszego z gigantycznych koncertów w MetLife Stadium w East Rutherford, zespół Oasis zadedykował utwór „Live Forever” ofiarom tragicznej strzelaniny w Minneapolis. Liam Gallagher zwrócił się do publiczności:

„Chcę zadedykować tę piosenkę dzieciakom z Minneapolis. Live forever.”

Wydarzenie miało miejsce w niedzielę, 31 sierpnia, na północnoamerykańskim etapie trasy Oasis Live ‘25. Atak w Minneapolis miał miejsce 27 sierpnia w Kościele Zwiastowania, gdzie zginęły dwie osoby, a osiemnaście zostało rannych, zanim sprawca odebrał sobie życie.

 

To nie pierwszy raz, kiedy zespół dedykuje swoje utwory niedawno zmarłym lub poszkodowanym osobom. Podczas pierwszego koncertu w Cardiff zadedykowali piosenkę Diogo Jota, a w jednym z koncertów na Wembley – Ozzy’emu Osbourne’owi.

Zespół zachował dotychczasową, 23-utworową listę piosenek, którą wykonuje na wszystkich koncertach trasy. Noel Gallagher przyznał, że nie planuje wprowadzać zmian w setliście, mówiąc:

„Lubię to takim, jakim jest.”

Plany koncertowe Oasis

Oasis zagrają drugi koncert w MetLife Stadium 1 września, po czym udadzą się do Pasadena i Mexico City, a pod koniec miesiąca wrócą na dwa dodatkowe koncerty na Wembley Stadium. Trasa obejmuje także Koreę Południową, Japonię, Australię, Argentynę, Chile i Brazylię.

