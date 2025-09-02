Oasis dedykują „Live Forever” ofiarom strzelaniny w Minneapolis podczas koncertu w New Jersey

fot. facebook / @OasisOfficial

Wsparcie dla rodzin poszkodowanych

Podczas pierwszego z gigantycznych koncertów w MetLife Stadium w East Rutherford, zespół Oasis zadedykował utwór „Live Forever” ofiarom tragicznej strzelaniny w Minneapolis. Liam Gallagher zwrócił się do publiczności:

„Chcę zadedykować tę piosenkę dzieciakom z Minneapolis. Live forever.”

Wydarzenie miało miejsce w niedzielę, 31 sierpnia, na północnoamerykańskim etapie trasy Oasis Live ‘25. Atak w Minneapolis miał miejsce 27 sierpnia w Kościele Zwiastowania, gdzie zginęły dwie osoby, a osiemnaście zostało rannych, zanim sprawca odebrał sobie życie.

Oasis regularnie składają hołdy podczas trasy

To nie pierwszy raz, kiedy zespół dedykuje swoje utwory niedawno zmarłym lub poszkodowanym osobom. Podczas pierwszego koncertu w Cardiff zadedykowali piosenkę Diogo Jota, a w jednym z koncertów na Wembley – Ozzy’emu Osbourne’owi.

Zespół zachował dotychczasową, 23-utworową listę piosenek, którą wykonuje na wszystkich koncertach trasy. Noel Gallagher przyznał, że nie planuje wprowadzać zmian w setliście, mówiąc:

„Lubię to takim, jakim jest.”

Plany koncertowe Oasis

Oasis zagrają drugi koncert w MetLife Stadium 1 września, po czym udadzą się do Pasadena i Mexico City, a pod koniec miesiąca wrócą na dwa dodatkowe koncerty na Wembley Stadium. Trasa obejmuje także Koreę Południową, Japonię, Australię, Argentynę, Chile i Brazylię.