Nowy plakat i zwiastun biografii Michaela Jacksona ujawnione

Twórcy zapowiadają, że „Michael” nie będzie jedynie laurką

2026.02.03

foto: mat. pras

Do sieci trafił nowy zwiastun oraz oficjalny plakat długo wyczekiwanego filmu biograficznego „Michael”, opowiadającego historię życia Króla Popu. Produkcja, która trafi do kin w kwietniu 2026 roku, już teraz budzi ogromne emocje wśród fanów muzyki i kina na całym świecie.

Jaafar Jackson w roli Króla Popu

W tytułową rolę wciela się Jaafar Jackson, prywatnie siostrzeniec Michaela Jacksona. To jedna z najbardziej komentowanych decyzji castingowych ostatnich lat, a nowy zwiastun pokazuje, że twórcy postawili na maksymalną autentyczność – zarówno pod względem wyglądu, jak i ruchu scenicznego oraz charyzmy.

Film ma przedstawić drogę Jacksona od dziecięcej gwiazdy The Jackson Five do jednego z największych i najbardziej wpływowych artystów w historii muzyki pop.

Relacja z ojcem w centrum fabuły

Nowy trailer sugeruje, że jednym z głównych wątków filmu będzie skomplikowana i trudna relacja Michaela z ojcem, Joe Jacksonem. W tej roli występuje nominowany do Oscara Colman Domingo, który wciela się w postać wymagającego i despotycznego patriarchy rodziny Jacksonów.

Film pokazuje presję, jakiej Michael doświadczał jako dziecko-gwiazda, oraz jego walkę o wyrwanie się z wizerunku „cudownego dziecka” i odnalezienie własnej tożsamości artystycznej.

Gwiazdorska obsada i doświadczona ekipa

Za reżyserię filmu „Michael” odpowiada Antoine Fuqua, twórca takich hitów jak Training Day czy The Equalizer. Scenariusz napisał John Logan, znany z pracy przy Gladiatorze oraz Skyfall.

W obsadzie znalazły się również inne znane nazwiska:

  • Nia Long jako Katherine Jackson, matka Michaela

  • Miles Teller jako John Branca – wieloletni prawnik i menedżer artysty, a także współwykonawca testamentu Jacksona i jeden z producentów filmu

Tak dobrana ekipa ma zagwarantować zarówno wysoki poziom artystyczny, jak i rzetelne podejście do historii jednego z najbardziej ikonicznych muzyków XX wieku.

Film, który ma pokazać pełną historię

Twórcy zapowiadają, że „Michael” nie będzie jedynie laurką, ale próbą pokazania pełnego obrazu życia artysty – jego spektakularnych sukcesów, wewnętrznych zmagań oraz ceny, jaką zapłacił za globalną sławę.

Nowy zwiastun i plakat tylko podsycają oczekiwania, a film już teraz wymieniany jest jako jedna z najbardziej wyczekiwanych premier 2026 roku.

 

