Nowe fakty w sprawie Tory’ego Laneza – zespół artysty publikuje nieznane nagrania: „Strzały padły z ręki kobiety”

Strona ujawnia alternatywną wersję wydarzeń z nocy, w której postrzelono Megan Thee Stallion

Zespół Tory’ego Laneza uruchomił nową stronę internetową 36hourslater.com, na której przedstawiono alternatywną wersję wydarzeń z nocy 12 lipca 2020 roku – kiedy to raper został oskarżony i później skazany za postrzelenie Megan Thee Stallion. Na stronie znajdują się niepublikowane wcześniej nagrania audio i zeznania świadków, które mają rzucić nowe światło na sprawę.

Zeznania: „Strzały padły z ręki kobiety”

Jednym z kluczowych elementów strony jest relacja Seana Kelly’ego, mieszkańca Los Angeles, który zeznał, że widział kobietę – jak się później okazało, Kelsey – wychodzącą w złości z SUV-a i atakującą Megan. Według Kelly’ego doszło do brutalnej bójki między kobietami, a Tory Lanez cały czas miał pozostawać w pojeździe.

„Zobaczyłem, jak Kelsey otwiera drzwi i rzuca się na Megan. Widziałem kopanie, drapanie. Ktoś próbował je rozdzielić. Tory wysiadł dopiero później, gdy padły strzały” – zeznał Kelly.

Co więcej, Kelly twierdzi, że widział, jak Kelsey „opuszcza rękę w kierunku samochodu”, co miało sugerować, że to ona oddała pierwsze strzały.

Nowe dowody i świadkowie

Na stronie znalazło się także miejsce dla zeznań JauQuana Smitha, ochroniarza Tory’ego i kierowcy w chwili incydentu. Smith potwierdził, że rozdzielał bijące się kobiety, ale nie widział momentu oddania strzałów.

Z kolei ochroniarz Kelsey, Bradlie James, twierdzi, że usłyszał, jak Kelsey przyznała się mężowi, iż oddała „trzy strzały w powietrze”, zanim Tory miał interweniować, a broń wystrzeliła jeszcze dwukrotnie.

Sprzeczne raporty medyczne i nagrania Megan

Obrona Tory’ego wskazuje również na rozbieżności w raportach medycznych. Trzech różnych lekarzy miało różne opinie co do tego, czy obrażenia Megan były efektem postrzału. Tylko jeden z nich stwierdził jednoznacznie, że rany stopy były wynikiem kuli.

Na stronie opublikowano również archiwalne nagrania Megan, na których twierdzi, że „nie została postrzelona, a jedynie nadepnęła na szkło”. W jednym z filmów mówi nawet, że „rany są wynikiem otwarcia starej kontuzji”.

Megan Thee Stallion: „To on mnie postrzelił”

Pomimo prób obrony Tory’ego, Megan Thee Stallion konsekwentnie utrzymuje, że to Tory Lanez był sprawcą. Niedawno nazwała rapera „demonem” i powtórzyła, że to on oddał strzały, które zraniły jej stopę.

Co dalej z Torym Lanezem?

Tory Lanez został skazany w 2023 roku na 10 lat więzienia za napaść z użyciem broni palnej. Niedawno w internecie pojawiło się nagranie z więzienia, na którym raper miał zostać raniony nożem 14 razy.

Czy nowe dowody i narracja przedstawiona na stronie 36hourslater.com mogą zmienić percepcję tej głośnej sprawy? Czas pokaże, czy działania obrony doprowadzą do wznowienia postępowania lub złagodzenia wyroku.