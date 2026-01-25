Nowa płyta Raye jak „uścisk”. Artystka zapowiada album pełen nadziei

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Raye zapowiedziała swój drugi album studyjny, który – jak sama podkreśla – ma być jak „uścisk dla tych, którzy go potrzebują”. Płyta zatytułowana This Music May Contain Hope ukaże się 27 marca i ma nieść słuchaczom pocieszenie, spokój oraz wiarę w lepsze jutro.

„Muzyka jest lekarstwem” – osobiste wyznanie Raye

28-letnia wokalistka w oficjalnym oświadczeniu opisała nowy album jako formę terapii, którą stworzyła najpierw dla siebie, a teraz chce podzielić się nią ze światem.

– Muzyka jest lekarstwem, zawsze to mówiłam. Jestem w procesie tworzenia lekarstwa dla samej siebie, którym mogę podzielić się z innymi – wyznała Raye. Artystka podkreśla, że jej nowa płyta ma dawać poczucie bezpieczeństwa i nadziei: – Chcę, żebyśmy wszyscy mogli powiedzieć sobie, że wszystko będzie dobrze i że warto wierzyć w ziarna, które zasialiśmy pod śniegiem.

Album jak bezpieczna przestrzeń dla słuchaczy

Raye nie ukrywa, że zależało jej na stworzeniu muzyki, która będzie emocjonalnym wsparciem: – Chciałam stworzyć coś, co będzie jak uścisk, łóżko albo miękkie miejsce dla osoby, która tego potrzebuje – tłumaczy artystka.

Tym samym This Music May Contain Hope zapowiada się jako najbardziej intymny i emocjonalny projekt w jej dotychczasowej karierze.

Premiera trzy lata po przełomowym debiucie

Nowy album ukaże się trzy lata po debiutanckiej płycie My 21st Century Blues z 2023 roku. To właśnie ten krążek przyniósł Raye ogromny sukces – singiel Escapism trafił na pierwsze miejsce UK Singles Chart, a sama artystka zdobyła aż sześć nagród BRIT Awards.

Pierwszy singiel i kolejny numer jeden

We wrześniu Raye zaprezentowała pierwszy singiel z nowej płyty – Where Is My Husband!, który szybko stał się kolejnym hitem. Utwór zapewnił jej drugie miejsce numer jeden na brytyjskiej liście przebojów, potwierdzając, że artystka utrzymuje wysoką formę.

Trasa koncertowa ruszyła z Polski

Raye wyruszyła również w trasę koncertową promującą nowy album. Co ciekawe, pierwszy koncert odbył się w Polsce – inauguracja trasy miała miejsce 22 stycznia 2026 roku, co z pewnością ucieszyło polskich fanów artystki.