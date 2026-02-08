North West chwali się nowymi kolczykami na dłoniach. Internauci krytykują: „Przesadzasz”

12-letnia North West, córka Kim Kardashian i Kanye Westa, nie przestaje zaskakiwać swoimi eksperymentami z wyglądem. W ostatnich miesiącach nastolatka zdecydowała się na niebieskie włosy, grill na zębach, kolczyki w palcach oraz sztuczne tatuaże na twarzy. Teraz pochwaliła się w sieci kolejną ekstrawagancją – kolczykami na dłoniach.

Zdjęcia opublikowane w mediach społecznościowych promują jej debiutancki singiel „Piercing on my hand”, na których North eksponuje nowe błyskotki na palcach i grzbiecie dłoni, zasłaniając przy tym twarz. Widać kilka przekłuć typu microdermal piercing, choć nie jest jasne, czy są one prawdziwe.

Reakcje internautów i komentarz Kim Kardashian

Pod postami North nie zabrakło krytycznych komentarzy:

„Lepiej niech to będzie AI”; „Kim, wszystko w porządku?”; „Kto ci powiedział, że fajnie jest robić piercing na dłoniach?”; „Przekłuwanie palców w wieku 12 lat to szaleństwo”; „Idź do szkoły dziewczyno, jesteś zdecydowanie za młoda na te bzdury”; „Mam nadzieję, że nie są prawdziwe, to jeszcze dziecko”; „Przesadzasz z tymi kolczykami na rękach”; „Wygląda, jakby bolało”; „Stop, North”.

Kim Kardashian odniosła się do wyglądu córki, tłumacząc w podcaście swojej siostry:

„North ma wiele zasad. Jedyna dziedzina, w której pozwalam jej wyrażać siebie, to styl i wyrażanie siebie przez wygląd. Kocham ją za to, a ona i tak by to robiła, niezależnie od wszystkiego.”

Eksperymenty 12-latki wywołują więc mieszane reakcje – jedni zachwycają się jej odwagą i kreatywnością, inni wyrażają obawy o zdrowie i bezpieczeństwo młodej gwiazdy.