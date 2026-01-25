CGM

„Nocowana” z Wieniawą” osiągnęła właśnie astronomiczną sumę na Allegro. Do końca licytacji nadal pozostaje 19 dni

Wyjątkowe doświadczenie dla fanów

2026.01.25

„Nocowana” z Wieniawą” osiągnęła właśnie astronomiczną sumę na Allegro. Do końca licytacji nadal pozostaje 19 dni

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

„Nocowanka z Wieniawą” osiągnęła astronomiczną kwotę na Allegro. Na liczniku już 100 tysięcy złotych

Aukcja „Nocowanka z Julią”, wystawiona przez Julię Wieniawę w ramach 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bije kolejne rekordy popularności. Licznik licytacji wskazał właśnie 100 tysięcy złotych, a do jej zakończenia pozostaje jeszcze 19 dni. W rywalizacji bierze udział już 44 licytujących, co czyni ją jedną z najgorętszych aukcji WOŚP w tym roku.

„Nocowanka z Julią” – wyjątkowe doświadczenie dla fanów

Aukcja zatytułowana „Nocowanka z Julią” to niepowtarzalna okazja do spędzenia czasu z artystką w kameralnej, jasno określonej formule. W opisie licytacji Julia Wieniawa napisała:

„Zabiorę Ciebie i grupę Twoich znajomych (do 5 osób) na nocowankę w jednym z malowniczych, chillowych miejsc na mapie Mazowsza.”

To właśnie połączenie osobistego charakteru wydarzenia i charytatywnego celu sprawiło, że aukcja wzbudziła tak ogromne zainteresowanie.

Co obejmuje nocowanka z Julią Wieniawą?

Zwycięzca aukcji może liczyć na bogaty plan wspólnego czasu. Wśród zaplanowanych atrakcji znalazły się:

  • wspólna kolacja

  • maraton filmowy

  • karaoke

  • zdrowe przekąski

  • poranne aeroby

Całość ma charakter towarzyski i rekreacyjny, bez sensacyjnych podtekstów, co artystka wielokrotnie podkreślała.

Szczegóły aukcji WOŚP Julii Wieniawy

  • Liczba uczestników: zwycięzca + 4 osoby towarzyszące

  • Termin realizacji: do końca października 2026 roku (po wcześniejszym ustaleniu daty)

  • Miejsce: Warszawa lub Mazowsze

  • Koszty dojazdu: po stronie zwycięzcy aukcji

Julia Wieniawa i WOŚP – pomoc, która realnie działa

Zaangażowanie Julii Wieniawy w działania charytatywne po raz kolejny spotkało się z ogromnym odzewem fanów. Aukcja „Nocowanka z Julią” szybko stała się jedną z najbardziej medialnych propozycji 34. Finału WOŚP, a rosnąca kwota licytacji realnie przekłada się na wsparcie dziecięcej służby zdrowia.

Kontrowersje wokół aukcji. Artystka reaguje na obleśne komentarze

Pomimo charytatywnego charakteru inicjatywy, w sieci pojawiła się fala niestosownych komentarzy. Julia Wieniawa odniosła się do nich w mediach społecznościowych:

„Przykre są te podwójne standardy. Ilość obleśnych komentarzy, jakie dostałam na różnych forach w temacie mojej nocowanki, jest przerażająca. Mimo że moja licytacja niczym nie różni się od kolacji z gwiazdą czy innych popularnych aukcji, jestem sprowadzana do obiektu seksualnego.”

Artystka podkreśliła również, że charakter aukcji od początku był jasny, transparentny i bezpieczny, a sensacyjne interpretacje więcej mówią o komentujących niż o samej inicjatywie.

Gwiazdy i influencerzy licytują nocowankę

W licytacji biorą udział nie tylko fani, ale również influencerzy. Jedną z najbardziej aktywnych uczestniczek jest Lena Polanski, twórczyni treści na platformie OnlyFans. Influencerka przyznała, że aktualnie licytuje nocowankę za ponad 80 tysięcy złotych i nie wyklucza dalszego podbijania stawki.

Nie wiem, czy to nie będzie dziwne, jak wygram i powiem: „nie, tylko ja będę” – żartowała, dodając, że największym wyzwaniem może okazać się karaoke.

Lena Polanski nie odpuszcza. Stawka może sięgnąć 100 tysięcy złotych

W swoich mediach społecznościowych Lena Polanski jasno deklaruje, że jest gotowa wyłożyć nawet 100 tysięcy złotych, by wygrać licytację. Choć sugeruje, że Julia Wieniawa nie reaguje na jej zaczepki, podkreśla, że najważniejszy jest cel charytatywny, a cała kwota trafi do potrzebujących dzieci.

