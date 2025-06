Niespodziewany ruch Michała Wiśniewskiego po wygraniu Złotego Bączka

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Wczoraj dowiedzieliśmy się, że Ich Troje zdobyło Złotego Bączka Pol’and’Rock Festivalu, dzięki czemu grupa zagra w tym roku na dużej scenie imprezy. Zespół Michała Wiśniewskiego pokonał Zenka Kupatasę różnicą zaledwie kilkudziesięciu głosów (15 054 głosów do 14 993), dlatego też lider Ich Troje uznał, że nie ma takiej możliwości, by zawieść fanów Zenka. Artysta zadzwonił do byłego wokalisty Kabanosa, proponując mu… podzielenie koncertu na pół.

Michał Wiśniewski stawia warunek

– Zadzwonił do mnie i mówi tak: „Zenek, to jest duża scena, należy się wam tak samo jak nam. To, że wygraliśmy, to jest jedno, ale wy musicie zagrać na tej scenie, także dzielę koncert Ich Troje na dwie części – połowę gramy my, połowę wy. Wjeżdżacie z własnym backlinem i gracie koncert” – relacjonuje rozmowę z Wiśnią Zenek. Michał miał powiedzieć także, że to jest jego warunek, w przeciwnym razie nie przyjmie nagrody.

Chwilę później do Zenka zadzwonił także Jurek Owsiak, proponując mu „pół godzinki” przed koncertem Ich Troje na dużej scenie. Wygląda więc na to że fani Zenka będą równie usatysfakcjonowani jak ci, którzy głosowali na Ich Troje.

31. Pol’and’Rock Festival odbędzie się w dniach 31 lipca – 2 sierpnia.