Niesamowity trik Justina Biebera. Połączył piłkę nożną z koszykówką

To nie pierwszy raz, gdy Justin Bieber pokazuje swoje sportowe umiejętności

2025.10.15

opublikował:

Justin Bieber znów udowodnił, że ma talent nie tylko muzyczny, ale i sportowy. Podczas meczu w Los Angeles wokalista popisał się niezwykłym strzałem – kopnął piłkę futbolową prosto do kosza z niemal połowy boiska. Nagranie z tego momentu szybko obiegło internet (można je zobaczyć TUTAJ).

Niesamowity strzał Justina Biebera

31-letni zdobywca nagrody Grammy przebywał we wtorek w SRGN Studios w Los Angeles, gdzie odbywał się mecz w ramach The League – sportowej ligi celebrytów współtworzonej przez komisarza Rona Abaekobe.

Podczas rozgrzewki Justin kopnął piłkę futsalową, czyli mniejszą, cięższą wersję piłki nożnej, używaną w grach halowych. Ku zdumieniu wszystkich kopnął ją z połowy boiska wprost do kosza – trafiając bezbłędnie.

Reakcja widzów i drużyny

W chwili, gdy piłka wpadła do obręczy, publiczność oszalała. Zawodnicy Justina natychmiast ruszyli w jego stronę, by świętować nieprawdopodobny wyczyn. Widzowie wyciągnęli telefony, by uchwycić ten moment, który błyskawicznie stał się hitem sieci.

Bieber i sport – nie pierwszy raz

To nie pierwszy raz, gdy Justin Bieber pokazuje swoje sportowe umiejętności. W przeszłości grał w charytatywnych meczach hokeja i koszykówki, a jego pasja do sportu jest dobrze znana fanom. Tym razem jednak przeszedł samego siebie, wykonując strzał, który wielu nazwało „one-in-a-million”.

 

