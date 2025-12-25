Niepublikowany utwór D’Angelo „Bitch” trafił do sieci

Wcześniej niepublikowany utwór D’Angelo zatytułowany „Bitch” został odkryty i udostępniony online. Według Questlove’a, wieloletniego współpracownika artysty, piosenka nagrana w 1996 roku uznawana jest za początek ery „Voodoo”.

Historia utworu „Bitch”

Utwór powstał w 1996 roku i pierwotnie miał trafić na ścieżkę dźwiękową filmu „Set It Off”. D’Angelo i Questlove omawiali istnienie tego nagrania w 2014 roku w wywiadzie dla Red Bull Music Academy. Questlove określił brzmienie piosenki jako „pijane, ale perfekcyjne”, wskazując na charakterystyczny rytm inspirowany twórczością producenta J Dilla.

Znaczenie dla kariery D’Angelo

Utwór „Bitch” jest uznawany za nieoficjalny początek okresu, który doprowadził do powstania albumu „Voodoo” z 2000 roku. Styl muzyczny utworu zapowiadał luźniejsze, eksperymentalne rytmy, które stały się znakiem rozpoznawczym D’Angelo w latach późniejszych.

Pożegnanie z artystą i przyszłe projekty

D’Angelo zmarł 14 października 2025 roku w wieku 51 lat, po długiej walce z rakiem trzustki. Po jego śmierci Questlove zasugerował możliwość wydania albumu pośmiertnego, opisując muzykę jako „dźwięki z wczoraj dla przyszłości”. W środowisku muzycznym wielu artystów, w tym Beyoncé, Nile Rodgers i Lauryn Hill, oddało hołd twórcy „Brown Sugar”.

Dziedzictwo D’Angelo

Jego trzy albumy – „Brown Sugar” (1995), „Voodoo” (2000) i „Black Messiah” (2014) – uznawane są za przełomowe dzieła współczesnego soulu, łączące refleksje osobiste i społeczne. Utwór „Bitch” dodaje nowe spojrzenie na jego twórczość i wpływ na muzykę neo-soul i R&B.