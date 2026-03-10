Nie żyje Tommy DeCarlo. Był wokalist legendarnego zespołu Boston

Foto: Eyasu Etsub / Unsplush

Tommy DeCarlo, który od 2007 roku pełnił funkcję wokalisty w amerykańskiej grupie Boston, zmarł w wieku 60 lat na raka mózgu. Diagnoza została postawiona we wrześniu 2025 roku. Rodzina artysty prosi o uszanowanie prywatności w czasie żałoby, podkreślając jego niezwykłą odwagę w walce z chorobą.

Kariera w Boston

DeCarlo dołączył do zespołu po śmierci oryginalnego frontmana Brad Delp w 2007 roku. Zespół Boston odnosił swoje największe sukcesy komercyjne właśnie z Delpem. Debiutancka płyta zespołu, zatytułowana Boston (1975), przez 10 lat była najlepiej sprzedającym się debiutem w historii, ustępując dopiero Whitney Houston w 1986 roku, a hit „More Than a Feeling” stał się klasykiem rocka.

DeCarlo był fanem Boston od 12. roku życia i w latach 90. nagrywał własne wersje utworów zespołu. Po śmierci Delpa nagrał utwór ku jego pamięci, który zamieścił na MySpace – to doprowadziło do kontaktu z Tomem Scholzem, liderem Boston, i w konsekwencji do dołączenia DeCarlo do zespołu.

Nagrania i jubileusz

Wokalista wziął udział w nagraniu albumu Life, Love & Hope (2013), na którym wykorzystano również partie głosowe Brada Delpa. W ostatnich wywiadach Tom Scholz informował, że zespół pracuje nad siódmym studyjnym albumem. Gitarzysta Gary Pihl zapowiadał jubileusz 50-lecia debiutu „Boston” w 2026 roku, który miał być uświetniony specjalną trasą koncertową.